CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Junio 2017

Hoy 19:50 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

16.15 LEYENDA DEL ZORRO

18.15 LOCA OBSESIÓN

19.45 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN (CONTINÚA)

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 CAPITÁN PHILIPS

01.15 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

14.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.15 LOCOS POR EL CAMPO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

21.00 PASAPALABRA

22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 BÁSQUET: DEFENSORES DEL SUD vs. RED STAR (femenino)

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 OTRA CANCHA

21.30 VA DE NUEVO

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 PEREGRINOS DE FE

23.30 A CIENCIA CIERTA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

03.33 ALIANZA MORTAL

05.14 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

05.44 HANK Y ASHA

07.04 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

07.31 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

09.18 LA MANSIÓN EMBRUJADA

11.04 LOS PICAPIEDRA

12.53 TODOPODEROSO

14.52 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

17.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.52 OLIMPO BAJO FUEGO

22.00 INTERESTELAR

TNT

04.06 PROYECTO X

05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.42 MI VILLANO FAVORITO

08.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.57 LOS PITUFOS 2

10.48 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

13.54 NOSOTROS LOS NOBLES

16.01 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

17.43 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

19.48 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

00.12 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.17 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

TCM

01.42 PISTOLA DESNUDA, LA

03.07 CHRISTINE

05.00 ALF (TEMPORADA 2)

05.26 ALF (TEMPORADA 2)

05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 ALF (TEMPORADA 4)

08.00 INFIERNO ROJO

09.53 LA PANTERA ROSA

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.34 LA NIÑERA

11.00 ALF (TEMPORADA 2)

11.26 ALF (TEMPORADA 2)

11.52 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

12.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

13.08 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

14.54 PISTOLA DESNUDA, LA

16.30 EL DEMOLEDOR

18.38 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

21.00 TERMINATOR 2.

JUICIO FINAL

23.37 CHRISTINE

SPACE

01.00 EL ATAQUE

03.35 EL CONJURO

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

09.06 UN DETECTIVE EN EL KINDER

11.12 TRANSFORMERS

13.57 GIGANTES DE ACERO

16.23 EL ATAQUE

18.56 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 EL CONJURO

A DÓNDE IR

CHESTER BAR FOLCK

(ROCA Y PELLEGRINI)

HOY, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON LAS ACTUACIONES DE LA RESERVA, ROMINA CHEJOLÁN, LUCAS CÁCERES, ROCÍO PIRRO, PIEDRAS NEGRAS, FRANCO ARIAS, DÚO PIEDRA Y FRANCISCO HERRERA.

CAPILLA SAN LUIS GONZAGA

(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO PRIMERA JUNTA)

EL MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA. PARTICIPARÁN DANIEL ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO DE BAILE SAN LUIS GONZAGA, MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA MARTÍN FIERRO, LUPE CARDOZO, ANTONELLA CARMONA, EMANUEL ÚMBIDEZ Y NACHO CARRIZO.

LA BURI BURI CAFÉ BAR

EL 3 DE JULIO, DANGERO PONCE DICTARÁ UN TALLER DE STAND UP. DURARÁ CUATRO MESES. PONCE ABORDARÁ CREACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA HUMORÍSTICA, PRESENCIA ESCÉNICA Y REGISTRO. INCLUYE UNA MUESTRA FINAL.

CINES

SUNSTAR



MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

17/06 -18/06 -20/06-14:00 (Cast)16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 21/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

17/06-19/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MOMIA (3D):

AVENTURA (+13 años)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

14:10 (Cast) 16:00 (Cast)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA (+16 años)

17/06-19/06-18:00 (Cast) 20:20, 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

LA MOMIA (2D):

AVENTURA (+13 años)

18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

20:30 (Cast) 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) 17/06 - 18/06- 20/06-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): ACCIÓN (+13 años)

18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast) 00:50

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCHA PTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO) 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)