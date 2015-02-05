CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Junio 2017
A LAS 21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
Por El Liberal
Hoy 19:50 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
16.15 LEYENDA DEL ZORRO
18.15 LOCA OBSESIÓN
19.45 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN (CONTINÚA)
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 CAPITÁN PHILIPS
01.15 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
14.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.15 LOCOS POR EL CAMPO
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
21.00 PASAPALABRA
22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 BÁSQUET: DEFENSORES DEL SUD vs. RED STAR (femenino)
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 OTRA CANCHA
21.30 VA DE NUEVO
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 PEREGRINOS DE FE
23.30 A CIENCIA CIERTA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
03.33 ALIANZA MORTAL
05.14 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
05.44 HANK Y ASHA
07.04 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
07.31 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
09.18 LA MANSIÓN EMBRUJADA
11.04 LOS PICAPIEDRA
12.53 TODOPODEROSO
14.52 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
17.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.52 OLIMPO BAJO FUEGO
22.00 INTERESTELAR
TNT
04.06 PROYECTO X
05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.42 MI VILLANO FAVORITO
08.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.57 LOS PITUFOS 2
10.48 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
13.54 NOSOTROS LOS NOBLES
16.01 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
17.43 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
19.48 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
00.12 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.17 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
TCM
01.42 PISTOLA DESNUDA, LA
03.07 CHRISTINE
05.00 ALF (TEMPORADA 2)
05.26 ALF (TEMPORADA 2)
05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 ALF (TEMPORADA 4)
08.00 INFIERNO ROJO
09.53 LA PANTERA ROSA
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.34 LA NIÑERA
11.00 ALF (TEMPORADA 2)
11.26 ALF (TEMPORADA 2)
11.52 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
13.08 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
14.54 PISTOLA DESNUDA, LA
16.30 EL DEMOLEDOR
18.38 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
21.00 TERMINATOR 2.
JUICIO FINAL
23.37 CHRISTINE
SPACE
01.00 EL ATAQUE
03.35 EL CONJURO
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
09.06 UN DETECTIVE EN EL KINDER
11.12 TRANSFORMERS
13.57 GIGANTES DE ACERO
16.23 EL ATAQUE
18.56 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 EL CONJURO
A DÓNDE IR
CHESTER BAR FOLCK
(ROCA Y PELLEGRINI)
HOY, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON LAS ACTUACIONES DE LA RESERVA, ROMINA CHEJOLÁN, LUCAS CÁCERES, ROCÍO PIRRO, PIEDRAS NEGRAS, FRANCO ARIAS, DÚO PIEDRA Y FRANCISCO HERRERA.
CAPILLA SAN LUIS GONZAGA
(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO PRIMERA JUNTA)
EL MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA. PARTICIPARÁN DANIEL ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO DE BAILE SAN LUIS GONZAGA, MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA MARTÍN FIERRO, LUPE CARDOZO, ANTONELLA CARMONA, EMANUEL ÚMBIDEZ Y NACHO CARRIZO.
LA BURI BURI CAFÉ BAR
EL 3 DE JULIO, DANGERO PONCE DICTARÁ UN TALLER DE STAND UP. DURARÁ CUATRO MESES. PONCE ABORDARÁ CREACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA HUMORÍSTICA, PRESENCIA ESCÉNICA Y REGISTRO. INCLUYE UNA MUESTRA FINAL.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
17/06 -18/06 -20/06-14:00 (Cast)16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 21/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
17/06-19/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MOMIA (3D):
AVENTURA (+13 años)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
14:10 (Cast) 16:00 (Cast)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA (+16 años)
17/06-19/06-18:00 (Cast) 20:20, 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
LA MOMIA (2D):
AVENTURA (+13 años)
18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
20:30 (Cast) 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) 17/06 - 18/06- 20/06-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): ACCIÓN (+13 años)
18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast) 00:50
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCHA PTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO) 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)