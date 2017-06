“La baja de la inflación va a generar una mejora de la productividad”

Hoy 20:51 - El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, afirmó que “ya está bajando” el déficit fiscal, al tiempo que remarcó que la eventual baja de la inflación va a generar “una mejora sistemática de la productividad”. Dujovne enfatizó que “una vez que la economía crezca al 3 ó 4% por año, todo se puede planificar de la mejor manera” y remarcó que una de las principales prioridades del Ejecutivo es “invertir en infraestructura para que muchos sectores sean competitivos”. Resaltó que el déficit fiscal “ya está bajando”, por lo que sentenció: “Es algo que estamos haciendo ahora, no prometiéndolo”. El ministro de Hacienda también sostuvo que la baja de la inflación le va a permitir al país ingresar en una etapa de “mejora sistemática de la productividad”. Al respecto, el ministro subrayó que “nunca antes tuvimos un Banco Central independiente como ahora, con metas claras para derribar la inflación y terminar con ese flagelo, que impide, además, planificar a largo plazo y crecer”. “Se puede invertir pensando en un mercado más grande. Eso no pasaba antes porque estábamos estancados”, aseveró Dujovne, quien aseguró que Cambiemos recibió “un Gobierno con una combinación nefasta de récord de déficit fiscal, gasto público y presión tributaria”. También en el marco del encuentro, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, sostuvo que “la ineptitud y la corrupción de los últimos años nos llevó al borde del abismo”, pero confió en que “el país va a salir adelante”. En este sentido, indicó que el Gobierno cuenta “con un plan de transformaciones para dotar a la Argentina de infraestructura física, social, institucional y económica, que posibilitará 20 años de crecimiento continuo”. “Sabemos que el primer semestre de 2016 fue duro, pero hoy nos estamos recuperando, y estamos creciendo. Que no nos vengan con recetas del pasado, porque han fracasado. Lo que hoy tenemos es un Presidente que sabe de economía como nunca antes hemos tenido y un equipo que funciona”, apuntó el ministro coordinador.