El Gobierno nacional lanzará nuevos créditos para pymes

Hoy 20:56 - El Gobierno nacional lanzará una nueva línea de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que canalizarán los principales bancos públicos. La novedad es que será un programa de créditos en pesos y en dólares y ajustables por UVA, modalidad que ya se hizo fuerte en el ámbito de los préstamos hipotecarios. El plan lo diseñó el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo, que tiene a su cargo la estrategia de la banca pública. La línea se denominará “Carlos Pellegrini” y, en particular, el directorio del Banco Nación podría discutirla la semana próxima, según informaron en la entidad que preside Javier González Fraga. La idea es prestarle a las Pymes con un plazo de 10 a 15 años. Los montos y las tasas de interés no fueron difundidos todavía. El jueves último, la Comisión Nacional de Valores presentó ONSimple, un nuevo tipo de Obligaciones Negociables (ON) para que las pequeñas y medianas empresas estén en condiciones de colocar deuda en el mercado de capitales para financiar sus proyectos productivos a plazos más largos en forma sencilla.>