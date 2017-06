Chile es el epicentro del “turismo shopping”

Hoy 20:59 - En el último año y medio, Chile se transformó en la gran meca para el “turismo shopping” y en el gran epicentro de este revival del “déme dos”. Las escenas del último verano, con filas de varios kilómetros de autos esperando por cruzar el paso Cristo Redentor, o las colas de argentinos en las agencias de cambio para hacerse de moneda local, marcaron el auge que está viviendo el país limítrofe como destino. Esa hegemonía, que se mantuvo en el receso de Semana Santa, se repetiría de cara a las próximas vacaciones de invierno. Según datos de la agencia Despegar, provistos a iProfesional, Santiago de Chile encabeza la demanda de tickets aéreos para volar entre el 10 y el 28 de julio, que es cuando el 90% de los argentinos se tomarán vacaciones. Según los registros de esta agencia, Cancún, Río de Janeiro, Nueva York y Cuzco, completan el top 5. “En tiempos de estabilidad del dólar, hacer turismo no es un problema, porque la industria del turismo incorporó planes de financiación y distintos medios de pago, que facilitan la planificación de un viaje”, indica Guido Glikin, gerente general de Despegar Argentina. Uno de los principales atractivos que encuentran los argentinos que eligen ese destino es la diferencia de precios de los bienes de consumo, especialmente en electrónica e indumentaria. Si se traza un comparativo entre los valores de venta que se exhiben estos dos rubros estrella en los principales retailers locales -como Frávega o Falabella-, y los que se encuentran en el país vecino –también Falabella y Tiendas París-, se observan diferencias que van del 30% a más del 200%. En el caso de parlantes bluetooth para smartphones marca Ddesign, por ejemplo, en la Argentina se consiguen a casi u$s25 (más de $400 al cambio actual de $16,30 por dólar). ¿Cuánto cuestan en Chile? Apenas u$s7,5 ($122,25). Es decir que el precio nacional es 230% más elevado. En consolas también hay un amplio gap: una Xbox One con juego incluido que en la Argentina vale u$s557 ($9.079), en un local de Santiago se ofrece por u$s271 ($4.417). La diferencia en este caso es del 100%. Brechas similares se manejan en el caso del iPhone y su último modelo, el 7 de 32 GB: mientras que en un local porteño cotiza a u$s1.750 ($28.525), en un comercio de la capital chilena desciende hasta los u$s941 ($15.338), lo que marca una diferencia de casi 90%. En el caso de ropa y calzado, también hay grandes brechas. Si se toman como ejemplo los precios de Falabella en ambos países, se observa que los jeans básicos de mujer vendidos en la Argentina cuestan hasta 250% más. En el caso de las camperas, las diferencias se acercan al 80%, mientras que en zapatillas de primera marca las diferencias pueden superar el 60% El “atraso cambiario” incentiva los viajes Uno de los debates más álgidos que se están dando en la arena económica es si efectivamente hay atraso cambiario en la Argentina y, en ese caso, en qué nivel se encuentra. O, dicho de otra manera, en qué medida la inflación ya se comió parte del “colchón” que se logró tras la devaluación propiciada a fines de 2015. Según un relevamiento del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene), el tipo de cambio real –es decir, descontando la evolución de los precios-, ya volvió a los niveles previos al levantamiento del cepo cambiario. “Esto significa que la inflación acumulada se devoró la devaluación de casi el 40%”, apuntan. Este diagnóstico es compartido por la consultora Ecolatina, desde donde alertan que si bien parte del consumo interno está reactivándose, “el dólar barato está generando que el incremento del gasto de las familias se destine a bienes y servicios dolarizados”. De modo que “el efecto positivo del consumo sobre el aparato productivo es acotado”, reclacan. En este contexto, expertos advierten que está todo dado como para que el rojo de la cuenta turismo vuelva a batir una marca histórica al cierre de 2017. Así las cosas, desde Ecolatina señalan que “pese a los esfuerzos hechos por corregir las distorsiones del frente cambiario, no hubo una mejora significativa del déficit del turismo internacional”, especialmente este año. “Con un tipo de cambio que vuelve a atrasarse y una recomposición del salario en dólares, se eforzarían los incentivos a viajar al exterior”, concluyen. Otro récord Los datos oficiales confirman que los viajes de argentinos al exterior siguen batiendo récords. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que, en abril, por el aeropuerto internacional de Ezeiza y el aeroparque Jorge Newbery se registraron 297.700 salidas al exterior de turistas residentes, lo que significó un aumento de 15,6% respecto del mismo mes del año anterior. Así, se registró un hito máximo de viajes al exterior en al menos una década, según los datos más antiguos disponibles online en el Indec. “Se siguen marcando récords porque el dólar está quieto, los costos locales son altos por la inflación y se pueden comprar los viajes en cuotas, con el aliciente de que, al viajar, saben que pueden comprar cosas más baratas o consumir algo a igual o menor valor”, explicó el consultor hotelero Arturo García Rosa, presidente de Sahic y de RHC Latin America.