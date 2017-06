Se invertirán u$s 35.000 millones en transporte en los próximos 10 años

Hoy 21:04 - Guillermo Dietrich, secretario de Transporte de la Nación, presentó el plan nacional de transporte en el marco del 8º Salón del Automóvil de Buenos Aires, donde mostró su estado actual y explicó su impacto en el desarrollo del país. En ese sentido, se indicó que se invertirán u$s35.000 millones de dólares (alrededor de 570.000 millones de pesos al cambio actual) en los próximos 10 años. “El plan tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es las rutas, las cuales están entre los ejes estructurantes según la visión del Gobierno; y hay desafíos por delante”, arrancó el ministro. En este sentido, anunció que en octubre próximo el Gobierno iniciará el proceso de licitación de 5.500 kilómetros de rutas nacionales, con sus concesiones actualmente vencidas, obras que representarán una inversión de $70.000 millones en 4 años. Antes de describir otros ejes del plan, Dietrich explicó el estado previo de la red de transporte en el país: - El 40% de las rutas en la Argentina están en un estado malo o muy malo. Por allí circula el 95% de la carga en camiones. - En cuanto a seguridad vial, el año pasado se registraron 6.000 muertos en accidentes. - Argentina tuvo una red ferroviaria muy importante, que hoy sufre un importante deterioro. - El sistema portuario está mal y el Estado no invirtió en infraestructura, aunque sí en algunas terminales específicas. En algunos casos los camiones pasan hasta 3 días esperando para la descarga. - El sector aéreo está subdesarrollado. - En el ámbito de la movilidad urbana, hay 15 millones de usuarios en el AMBA y ausencia de transporte público en el interior. “Hay un cuello de botella relacionado con el transporte, y sin resolver esto no hay desarrollo para el país. La falta de infraestructura genera sobrecostos y el interior no se puede desarrollar”, agregó el ministro. Detalles del plan La propuesta del Gobierno tiene como objetivo la creación de un sistema de transporte multimodal y federal, que enlace camiones, trenes y buques ganaderos. Con este plan se hará más eficiente tanto el transporte de pasajeros como el de cargas. Se prevé una inversión en dos etapas, con u$s8.000 millones de aporte de los privados: - 2015 – 2019: se invertirán u$s12.000 millones. - 2019- 2027: se sumarán u$s23.000 millones. Entre otras cosas, se construirán rutas, mejorarán trenes y puertos. En el caso de las rutas, se encaró el proyecto más ambicioso de mejora de las principales autopistas, que actualmente cuentan con 1.324 km en construcción. Junto a esta mejora, se trabaja en la habilitación de vehículos con capacidad para mayor cantidad de carga y la búsqueda de alternativas, como los bitrenes, que optimicen costos. Mejoras ferroviarias y transporte marítimo Otro objetivo es mejorar el transporte de carga con los trenes, sistema que en 2016 logró un crecimiento de 3%. Para eso, se invertirán u$s6000 millones para la recuperación del sistema ferroviario. En teoría, esto alentará las inversiones de los productores que se ven frenadas por los altos costos de la logística. “En Argentina se producirán más toneladas de cereales y es importante que crezca el transporte en trenes”, explicó Dietrich. Se apunta a mejorar 3.000 kilómetros de vías y se comprarán más de 100 locomotoras y 300 vagones. En cuanto a puertos, el plan incluye una propuesta para mejorar los accesos a los más importantes del país. La inversión necesaria para esta puesta a punto se estima en $10.500 millones para el acceso a Rosario, otros $8.900 para el de Bahía Blanca y $14.400 millones en el de Buenos Aires. También se trabaja en mejorar las terminales marítimas de Puerto Madryn y Quequén. Viajes aéreos También se mencionó la llamada “revolución de los aviones”, que busca duplicar la cantidad de pasajeros en vuelos de cabotaje en cuatro años. “Unos 12 millones de pasajeros al año viajarían dentro de Argentina si tuvieran la conexión necesaria”, comentó Dietrich. Para eso ya se comenzó la desregulación del mercado. Eso no perjudicó el desempeño de Aerolíneas Argentinas, que tuvo los mejores meses en ventas: la empresa creció en mayo más de 20%. También crecen otras empresas aeronáuticas, como Andes, que duplicó la cantidad de usuarios