Tratamiento / Psicoterapia

A veces la visualización guiada y la hipnosis El objetivo del tratamiento es habitualmente el de integrar las distintas personalidades en una única personalidad. Sin embargo esto no siempre es posible. En las situaciones en que no lo es, el objetivo es lograr una interacción armoniosa entre las distintas personalidades que permita un mejor grado de funcionamiento a la persona. La farmacoterapia puede aliviar algunos síntomas específicos coexistentes, como la ansiedad o la depresión, pero no tiene efectos sobre el trastorno en sí. La psicoterapia suele ser larga, difícil y emocionalmente dolorosa. Las personas pueden experimentar numerosas crisis emocionales derivadas de los actos de las distintas identidades y de la desesperación que puede provocar la evocación de recuerdos traumáticos durante la terapia. Los puntos claves de la psicoterapia eficaces para el trastorno de identidad disociativo son los siguientes: tProporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas t Negociar relaciones entre los estados de identidad tSuperar los recuerdos traumáticos tProteger frente a la victimización adicional tEstablecer y promover una buena relación entre la persona y el terapeuta A veces los psicoterapeutas utilizan técnicas como la hipnosis para ayudar a estas personas a calmarse, a modificar su perspectiva sobre los acontecimientos y para insensibilizarlas gradualmente respecto de los efectos de los recuerdos traumáticos, que son tolerados a veces sólo en pequeñas dosis.