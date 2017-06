FÚNEBRES | 18 de Junio de 2017

Hoy 21:18 -

FALLECIMIENTOS

- Manuela Ponce (Fernández)

- Reina Gregoria Barrionuevo (Colonia Simbolar)

- Celia Bonifacia Criz (La Banda)

- Carlina Haydeé Matiello





Sepelios Participaciones

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (Nino) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Julio Sosa y Sra. participan con enorme dolor su fallecimiento, acompañamos en estos tristes y dolorosos momentos a su hermana Lucy. Que el Señor en su infinita misericordia lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (Nino) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Azucena Ferrari de Sayah Correa y flia. saludan y acompañan en su dolor a su esposa Sarita, hijos, nietos y hermanas. Elevando oraciones para que el alma de Nino descanse en paz y resignacion para toda su flia. Que asi sea.

CÓRDOBA, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su cuñado Delfino Pinto y Sra. Sus sobrinos Ramón, Natalia y Soledad Pinto participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío y acompañan en este momento a su tía Beatriz y primos Alejandro, Emilio, Vanesa. Ruegan oraciones para su descanso junto al Señor.

CÓRDOBA, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Los hombres honestos y trabajadores no solo dejan huellas sino ejemplo a los suyos. Sus vecinos Raúl Corbalan, su esposa Amanda Anriquez, sus hijos Luis, Patricia y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MATIELLO, CARLINA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus hijos Esther, Haydee, José h. pol. nietos Sebastian, Cecilia, Pablo Salto Llanos, Silvana Robles Llanos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. de Villa Jimenez a lñas 9 hs Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala nº 2 Serv. Iosep.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MATIELLO, CARLINA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "La jornada ha sido larga, ha sido dura, pero también dichosa y plena. Entra en el descanso de nuestro Padre, y recibe tu galardón". Tu hermana Marta Matiello, tu cuñado "Nino" Martínez y sobrinos Ramiro, Lorena, Pamela, tu sobrina política Janet y sobrinos nietos Rocío, Nico y David, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de tu alma.

MATIELLO, CARLINA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|."Hasta aquí caminamos juntos, jugamos, crecimos, reímos, lloramos, compartimos, vimos crecer nuestros hijos, la familia, y ahora el Padre te ha llamado a su lado. Hasta el día de nuestro reencuentro". Tus hermanos Matiello: Marta, Anselma, Orlando y "Negro", participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y elevan oraciones al Padre para que la reciba en su gloria.

Invitación a Misa

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Tus hermanas: Gladys (Pocha), Noemí (Tunga), hijos y nietos, sobrinos, cuñados, invitan a la misa en los nueves días de su fallecimiento en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs. Te fuiste inesperadamente dejas un vacio, a los vecinos y amigos que nos acompañaron en todo momento gracias, gracias que el Señor los bendiga los llena de paz y amor. Una oración en su memoria.

CEJAS, MAMERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Don Paco, se cumplen 9 días de su partida al Reino de Dios paso por esta vida siendo un buen esposo, padre y abuelo. Tuvo su entrada al lugar que decía no conocer pero presagiaba, su partida que es la Morada del Señor. Fue un excelente vecino, atento, servicial y amable. ¡feliz día del padre! Jesús Misericordioso hará brillar su luz que no tiene fin para que descanse en paz. Su vecina Mirta invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Lucia, juntamente con su familia.

GODOY, SEGUNDA TEÓFILA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/16|. Su familia invita al responso que se oficiará hoy a las 10 hs en el cementerio de Beltrán y a la misa en capilla San Pedro a las 18 hs, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

GÓMEZ, AJUDINO ARCÁNGEL

(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Papi hoy se cumplen 9 dias que partiste a la casa de nuestro Padre Dios, te pido que juntos me ayuden a llevar este dolor que tengo en mi alma. Tu hijo Carlos Maria Gomez, tus nietos, nueras invitan a participar de la santa misa hoy a las 20 : 30 en la Catedral Basilica.

GUTIÉRREZ, JULIO ORLANDO (Trico) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/15|. Sus padres Julio Gutiérrez y María Angélica Luna de Gutiérrez, su hermana Rita Gutiérrez , Trico: Hijo querido mi ángel de luz. Hoy estamos festejando tu cumpleaños y el día del padre, rodeado de ángeles para cantar el cumpleaños y con tu familia que esta cerca de ti. Invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Franisco.

KURAN DE RAED, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La familia Arévalo: Estefanía, Robert, María Hilda y Roberto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San Roque, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LAPRIDA, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/98|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida y sus respectivas familias, invitan a la santa misa que se conmemora el decimo noveno aniversario de su fallecimiento hoy en la parroquia San José del Belgrano a las 20 hs. Rogamos oraciones

LEGUIZAMÓN, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/11|. Mamita hoy como todos los días te recuerdo, fuiste mi madre, amiga y mi compañera, no olvido que cuando quedábamos solas las charlas eran constantes, reímos de algún recuerdo esa noche cuando partiste te di muchos besos en la frente, no se si los sentiste, una lagrima mía quedo en tu rostro, te dije que te quería, te extraño y me hace mucho daño, busco consuelo en Dios, pero se que te encuentras bien, porque tu me lo dices en sueños. Descansa en paz mi viejita querida. Al cumplir 6 años de su fallecimiento, tus hijos Rosa y flia; Luis y flia, Miguel y flia, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Un día miércoles 7 de junio te dormiste con la familia alrededor, en un lugar impensable para reunirnos y reírnos, como sucedió cuando nos contabas tus recuerdos, anécdotas o pequeñas mentiras para sorprendernos. No pudiste darnos los consejos u órdenes de siempre. Estabas muy ocupada en salir pronto de ese lugar que no aceptabas "…sólo quiero mi casa, mi mate y mis tostadas…" No pudimos cumplir tu deseo, lo sentimos mucho… En nuestra nueva orfandad reconocemos tu siembra y tu afecto. Tu recuerdo atrae a nuestra memoria lo que te gustaba compartir. No diremos tu edad, respetando tu coquetería, pero nos acompañaste muchos años con generosidad y cuidados. Te agradecemos. Agradecemos infinitamente a quienes nos acompañaron en este dificil momento: Dra. Aida Daud por todos estos años de atención y cuidado; a la empresa de Emergencias U24, a la terapia Intensiva del Sanatorio Alberdi, Dr. Gianoni, Dra. Sequeira, enfermeros. En especial a la empresa de Abraham Gubaira por su atención y acompañamiento. A la comunidad universitaria de la UNSE, al colegio de Psicologos de Santiago del Estero, promoción de ex compañeros de la secundaria Escuela de Comercio y Escuela Normal, Cenáculo de Nuestra Señora de Sumampa, familiares, amigos y vecinos. Invitamos a la misa que se realizará en su memoria y por los 9 días de su fallecimiento hoy a las 20 hs en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa. Sus hijas Graciela y María del Carmen Gomez, su yerno Jorge Drauz, sus nietos Fernanda, Daniel Virginia, Jorge David, Ana Lucía, Rocío, sus bisnietos Martín, Emma y Becinio.

PAZ FERNÁNDEZ, PEDRO ALBERTO (Pampero) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/02|. "Quiero decirles algo, solo me fui antes, no he muerto y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestra casa que tanto compartimos, seré la briza que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce para cada memoria, seré una página bonita de cada historia. Perdón a todos, tome únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles... no he muerto solo me fui antes". Papi a 15 años de tu inesperada partida queremos decirte Feliz día del padre, muy a pesar ya que nunca podremos superar por completo tu ausencia, ya que nosotros simplemente tratamos de aprender poco a seguir la vida sin vos, por eso te mantenemos bien guardado en nuestro corazón hasta el último día de nuestra existencia. Tu esposa Charito, tus hijos Alberto, Marcela, Karina, María Eugenia, Liliana y sus respectivas familias, nietos y bisnieta, nos reuniremos hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco para celebrar la misa con motivo de cumplir un año más de tu encuentro con Dios nuestro Señor.

PAZ FERNÁNDEZ, PEDRO ALBERTO (Pampero) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/02|. Vives feliz entre angeles y estrellas, mirandonos con amor aún desde el más alla, mientras que nosotras en este mundo buscamos palabras hermosas para poder expresarte cuanto te extrañamos. Pero confiamos en Dios y sabemos que llegará el dia en que te volveremos a ver. Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida al reino celestial, tu esposa, hijos, hijos pol. nietos y bisnieta invitan a la misa que se realizara hoy a las 20. hs en iglesia San Francisco,

POUPARD, CARLOS A. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Al cumplirse un mes de su deceso, su familia toda invita a la misa de 20.30 hs en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

SALAZAR, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/94|. ¡Don Sala! Como lo llamaban todos en el barrio, hoy se agasaja a los padres, mis manos vacías acarician con la mente los regalos que elegías para usted. Si para usted ya que nunca permitió tutearlo hasta en eso mantenía sus valores. Mi corazón sigue palpitado aceleradamente en este día que con orgullo y amor le dedico oración al Padre Celestial para que juntos a mi madre y hermano estén con Jesús y María en el cielo donde brilla la luz que no tiene fin. ¡Padre! Fue y será para mis hijos y yo porque les supo dar todo lo que un verdadero padre desea para sus hijos ¡Gracias! Al inculcar a sus nietos que fueron sus hijos los valores que nos enseño a nosotros; el cariño y la atención que solo se da cuando se ama de verdad, por eso hoy y siempre lo recordamos así. Para todos los Padres que partieron en el tren de la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús¡ feliz día del Padre!. Se invita a la misa hoy en la parroquia Santa Lucia a las 20 hs. Lo ama y amara su hija Mirta.

TREJO DE CORVALAN, AURINDA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su hijo Ramón Corvalán, nietas Erika y Paola Corvalán; bisnieta, Morena Corvalán Pérez y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia se San Roque, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ULMAN, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/88|. "Dios nuestro Señor: te rogamos llegue hasta tu luz, a quien llevaste hasta tu presencia". Su esposa Yoly Saieg, hijois Luis Carlos, Ana Gabriela, Cristina Elena, MAría Eugenia, hijos políticos, nietos Nicolás, María Luján, Ladislao, Sophía, Constanza, Camila Hanz, Bautista y Baltazar invitan a la misa hoy a las 20 en iglesia San Francisco.

Agradecimientos

Recordatorios

CORVALÁN, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/15|. ¡Qué día hoy! El Día del Padre aunque no te tenemos físicamente sigues vivo en cada uno de nuestros corazones y te amamos y te recordamos siempre, y como dice esa canción, si no te hubieras ido seríamos tan felices, pero sé que estás junto a nuestro Padre celestial y que allí donde reina la paz te encuentras con tu hermosa sonrisa, rodeado de ángeles y bellas flores y que en algún momento cuando nos llegue nuestras hora podamos reencontrarnos y te abrazaremos y te llenaremos de besos. Solo te pido que nos protejas y cuides siempre porque sos nuestra más hermosa estrella que nos diste todo cuanto pudiste y a Ti mi Dios, gracias por habernos permitido disfrutarlo en esta vida, pero con la esperanza de que nos volveremos a ver. Papito nuestro Feliz Día, que brille para tí la luz que no tiene fin. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

MURATORE PIAZZA, PASCUAL ÁNGEL (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/16|. Su esposa María Teresa Rotondo, sus hijos Héctor, Alicia, Marcela. Hoy será el primer día del padre que no estarás junto a nosotros y extrañaremos tu presencia física. Por la gracia de Dios tuviste la misión de ser un excelente esposo, padre, abuelo, siempre tu trato protector y con mucho amor. Agradecemos a nuestros queridos familiares, amigos, vecinos y ex compañeros que nos fortalecen y lo recuerdan, a todos mil gracias. Elevamos plegarias en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. Padre de 4 hijos, que te aman y agradecen; pero son , como vos, reservados, de perfil bajo. Dios dispuso que yo quedara libre para escribir por mi, por vos y por ellos. ¡FELIZ DÍA! Donde quiera que estés. Puedes sentirte más que satisfecho, porque tus consignas formadoras " no negociables" se cumplieron ampliamente. Heredaron esos genes científicos tan acendrados en vos. Tuviste un médico Cardiólogo; otro, Veterinario. Apoyaste la carrera Bioquímica y Farmacéutica de tu hija. Tu pasión por la música, marcó la impronta de dos de ellos ¿imaginaste que un retoño nuestro brillara en la Opera Nacional e Internacional y cantara en Salsburgo?...o que otro fuera reconocido como eximio ejecutante, docente prestigioso, investigador de la Música y hasta escritor? Creo que ¡SI! Porque pusiste TODO para que así fuera. Los cuatro cumplieron acabadamente tus expectativas y algunos hasta te superaron, como en el manejo de idiomas y el espectro de lugares del mundo visitados, no solo como turistas, sino, fundamentalmente, con el deseo de aprender de otras culturas, de enseñar, de acercar a los Santiagueños a las riquezas del arte, la historia, la arquitectura, otras formas de vida, grata tarea docente, que compartí con gusto. Finalmente, un padre enseña aún sin palabras, sin gestos; basta con el ejemplo. Así les trasmitiste tu afición al deporte, en el que siguió tus pasos más que los otros, el Voleybolista, hoy " veterano", coincidentemente el que te imitó en el amor al campo...; pero, sobre todo, tu fe inquebrantable, presente hasta en el detalle de ir, cada noche, cama por cama, para rezar con ellos y darles" el beso de las Buenas Noches". A todos los impulsaste a leer, comentar, como profundizar y para ello ideaste mil tretas para hacernos amar la lectura (me incluyo). ¡que acertados tus padres al llamarte FRANCISCO, como el Seráfico Patrono de los animales, que tanto te gustaban y ARGENTINO, para sellar tu amor incondicional por la tierra, el campo, nuestro ser nacional...Festeja tu día... junto al Padre y, con El, sigue velando por nosotros ¡Gracias Paco! Siempre en nuestros corazones. Lucy.

RODRÍGUEZ, RUBÉN DARÍO (Purela) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/14|. En nuestros corazones quedaron guardados tu amor y tu sonrisa. ¡Feliz Día Papá! Tu esposa Ilda, tus hijos Eduardo, José, Rubén, Silvia y Marcelo; hijos políticos, nietos y bisnietos.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su hermana María Angela, hijos y nietos participan su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus hermanos Juan y Grina participan su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su sobrina Silvina Zanoni y Miguel Asseph, sus hijos Alhaia, Ainara, Farid, Ghaleb y José participa su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su sobrino Juan Claudio Zanoni De Bonis, sus hijos Facundo, Valentina y Gonzalo participan su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su sobrino y ahijado Juan Enrique y sus hijos Agustina, Ignacio y Aldana Barbieri participan su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus sobrinos Carolina Barbieri, Franco Zanotti y sus hijos Lorenzo, Mattía y Giovanni Zanotti Barbieri participan su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus amigos y vecinos Hebe, Rubén Fiad y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria,

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Dr. Jorge Alejandro Fiad, Esther Victoria Fiad y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria,

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus amigos de la infancia, Eduardo y Ana María Salazar participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Querido amigo, cuánto dolor nos dejaste con tu inesperada partida, fuiste un ser maravilloso, lleno de luz, siempre vamos a recordarte porque personas como vos no se encuentran en esta vida. Ahora estás junto al Señor, en el reino celestial y desde allí seguirás iluminando con tu humildad y bondad. Sus amigoas Luis Antonio Carletti, su esposa María Rosa Guzmán, sus hijas Lilia, Caludia Carletti y su nieto Octavio acopañan en este dificil momento a su esposa Myriam y ruegan una oración en su memoria.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Rolando Smith, Marta Lascano, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Erik, su amigo- hermano lamenta profundamente su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Raúl Castillo y familia con profundo dolor participa su fallecimiento y ruega oraciones por su descanso eterno.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. Su esposo Julio, sus hijos Walter, Claudia, Patricia, Marcela, cecilia, h,. pol. Marcelo, Ramon, Luis, nietos, bisnietos demás flia,. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cemen. Jardin del Sol. Ser. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. " Viviras eternamente en nuestros corazone, jamas te olvidaremos tia ". Su sobrina Maria José, Agustin y Bautista Cruz participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. Que descanses en paz tia Buñi, que el Señor te tenga en la gloria. Tus sobrinos Jorge, Sandra, José Maria y Maria José Cruz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. Señor recíbela en tu Reino y dale a ella la luz que no tiene fin ". Su cuñada Julia Bertolotti y flia. Participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso eterno.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos ". Tu sobrina Sandra Cruz, Ariel Cruz, Joselo y Rodrigo Cruz participan su fallecimiento, en estos momentos de dolor elevan una oración en su memoria.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino ". Jorge Cruz y flia. participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos ". José Maria Cruz y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falelció el 17/9/17|. Jose Cruz y Susana Zarazaga, sus sobrinos nietos Guillermo y flia. Diego y flia. Sofia Cruz Zarazaga y Tona Ledesma participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, HONORIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su hermana Cuca, sus sobrinos Bety, Cony, Pocha, Chichi Vázquez, Ricardo, Anita, Jorge, Belén, Maxi Melian, Liliana Ceballos, Marta Barragan y Hugo Alderete participan con dolor su fallecimiento. Gracias a tus amigos de Figueroa que vinieron a decirte adiós. Sus restos fueron sepultados el día de ayer

LLARRULL, HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de Honorio Llarul, tío de la máxima autoridad de la Casa de Altos Estudios mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, HONORIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Con el corazón partido de tristeza, te despedimos con cariño al gran amigo. Señor recíbelo en tu Reino y haz que brille la luz que no tiene fin. Sus amigos Rubén Gutiérrez, su esposa Chocha, hijos Gustavo, Marcela, Ana, María Inés y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Raúl Castillo y familia con profundo dolor participa su fallecimiento y ruega oraciones para ella y su familia.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Carlos Díaz Zanoni, Amanda Díaz, Dra. Virginia Díaz. Acompaña con profundo dolor a su estimado amigo Dr. Quique Gervino e hijos por el fallecimiento de su esposa Inés. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, FERNANDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Mi Viejita linda: Cómo te extrañamos cada día que pasa, tu ausencia hace eco en nuestro interior, pero nos alivia el pensar que descansas en paz y que eres feliz al lado de Dios y tus seres queridos. Tu hijo Koki Coria, tu hija política Marta, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplir los 9 días de su fallecimiento.

FRÍAS, ASCENCIÓN SECUNDINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/16|. "Que este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones". Sus hijos Germán, Inés, Lola, Valle, Cuti, Chuni, Clara, Mary y Negry, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Salette a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento.

FRÍAS, ASCENCIÓN SECUNDINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/16|. Madre a un año de tu partida cuesta tanto aceptar tu ausencia, pero algo es muy claro, marcaste un camino. Dejaste huellas y el mejor de tu legado, tu ejemplo. Te recuerda, tu hija Negri, nietos Gabi y Leo, tus bisnietas Juli y Mica invitan a la misa que se se realiozará hoy a las 20 hs en la parroquia Nstra. Señora de La Salette.

JUÁREZ, NICOLÁS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/09|. A 8 años de tu partida queremos recordarte con la mejor de las sonrisas porque sos y serás lo mejor que nos dio la vida, te amamos y te recordamos siempre. Sus padres Koky y Mónica, tíos, primos y sobrinos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

RUIZ DÍAZ, JORGE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. En este día tan especial, sabiendo que no estás, y siempre pensando en ti, cada día no te olvidamos. Gracias por lo que nos enseñaste, lo que nos diste, tus consejo, tu apoyo, tu fe en nosotros, hoy queremos decirte lo que sentimos por vos, lo orgullosos que estamos. Gracias por todo Padre, por ser nuestro amigo, por darnos la vida, la fuerza y el Ánimo para seguir adonde estés. ¡Felicidades Papi! ¡Te amamos! Tu esposa Estela tus hijos Adolfo, María Ester, Eduardo, Miguel, Alejandro; tus nietos Flavia, Antonella, Florencia, Luciana, Enzo, Angi, Eduardito, Marthina, Thadeo, Valentín, Macarena; tus bisnietos Bautista, Iara, Francesca y Olivia; tu yerno Daniel, tus nueras Marcela, Michela, Natalia y Amalia.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, REINA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Su compañero Luis, Sus hijos Emilce, Analía, Sergio, Enzo, Agustín, Sus nietos Greta, Joel, Jonas, Benjamín, Santino y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Colonia Simbolar. Cob. Caruso Cia. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PONCE, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus hijos Gladis, José, Beatríz, Nene, Nilda. Sus nietos Franco, Rocío, José, Ricardo, Silvina, Marisol, Lorena, Sergio, Fabian, Cristian. Sus bisnietos. Flia. Galvan, Flia. Villareal y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

VARELA, RUBÉRN MANRIQUE "Polo" (q.e.p.d.) Falleció en Boulogne, Bs. As. el 13/6/17|. Sus hermanos: Randolfo Varela y flia y Lucas Varela y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Agradeciendo las condolencias recibidas de familiares y amigos. Frías.

Invitación a Misa

CARRIZO, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Nueve días de tu partida, que parecieron interminables. Sé que descansas junto al Señor Jesús y desde allí nos cuidaras y protegerás. Estarás presente en cada uno de nuestros corazones. Te queremos muchísimo y te extrañamos tanto pero nos quedan tus recuerdos que vivirán con nosotros por siempre. Tus hijos Daniel, Mónica, Marisa y Tito; hijos políticos Abel y Valeria; tus nietas Celeste, Yessica, Noel y Ángela. Invitan a la misa que se oficiara hoy a las 18 hs. en la capilla San Pedro de Beltrán.

VITTAR, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/16|. Su esposa , hijos, nietos, hijos políticos, invitan a la misa hoy a las 11 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Valle (Tintina) al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

MALDONADO BIANCHI, MARCELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/14|. Querido papá. En tu día con amor te recordamos. Tus hijos Claudio, Gabi y tu esposa Susi.

MALDONADO BIANCHI, MARCELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/14|. "Mi Viejo..!! Nuestro ángel guardián". ¡Te extrañamos abuelito! Nazareno, Benjamín y Muriel.