Hoy 21:22 - Ojos que me vieron creciendo de sueños manos trabajando hombre de silencio así mi padre luchando me abrió todo su templo. Sos perfil de un tiempo lleno de consuelo me abriste las alas y yo te agradezco porque me diste una estrella montada de consejos. Quiero revelarte todo lo que siento eres luz y sombra pan y vino eterno eres mirada cansada de angustias y tormentos. Francamente viejo sin cesar te entrego todo el sentimiento de este canto nuevo eres mi sangre adorada que cubre mi universo. Quiero ser espejo de tus ojos tiernos quiero ser el ángel que vela tus sueños quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho. Padre sos palabra grabada en mi mente padre sos emblema que vistes mis sienes padre son letras doradas que guardo muy ferviente. Quiero revelarte todo lo que siento eres luz y sombra pan y vino eterno eres mirada cansada de angustias y tormentos.