Hoy 21:23 - Un olor a leche tibia y pastafrola me levanta de la cama. No me desvelé no hay resaca ni cervezas vacías desparramadas en la mesa. De a poquito viene el recuerdo: “Los puentes de madison” en idioma original (mi canción de cuna la noche anterior). Me acerco a la cocina buscándolo pero no está. Ha sido sólo un sueño. un sueño con olor, olor a él y su desayuno que todavía persiste mientras preparo el mate. Todavía extraño, digo despacito aunque no hay nadie en casa. Debe ser la lluvia y esto de dormir siempre con la ventana abierta por si alguna vez Peter Pan me regala con un beso la niñez eterna. Me quedo parada mirando la pava sobre la hornalla, está hirviendo hace bastante. Apago el fuego y me confieso: Mi madre es el rojo en todos mis dibujos, y mi padre el tachón en los poemas y la lloviznita en las mañanas frías que me regalan esta calma.