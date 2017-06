COPLAS PARA EL RECUERDO

Hoy 21:25 - ¡Ay padre! Nacimos pobres, pobres vamos a morir vos tenías dos caminos uno me lo diste a mí. Ay hijo, ya somos ricos si podemos caminar Recuerda: el camino empieza con cada paso que das. Padre, si somos iguales juntos podemos seguir, así queda este camino para quien quiera venir. Caminamos y a tu lado todos quieren caminar. Cómo no amar tu destino de luz, de viento, de paz. Sólo eras un campesino que querías agua y pan, semillas para tus coplas, para el mundo libertad. Tu destino es de la tierra, tus caminos aún no están, “la vida es tan solo espíritu para quien quiera volar”. El día te dio su fuego. La noche te dio su paz aquí seguimos sembrando tus sueños de libertad