“ORIGEN DE MI VOZ”

Hoy 21:29 - A mi padre Damián Llevo en mí, río caprichoso y aluvial, hábitos litoraleños, la balsa con mi nombre, tantas veces soñado por mi padre, en trópicos de obstinada siembra. Llevo en mí… cortejo de camalotes, la luna rielada, amotinada detrás de una guarania, buscándome. Añoro plumaje de mi padre, ricas mañanas con oficio de ternura, y su voz en mi corazón, como una reliquia. A veces me habla de su caverna de pájaros, la sangre y el ciclo interminable en hijos de sus hijos, y abraza mi cielo con nostalgia -esa planta carnívora que devora toda memoria. Me abandono a su reino a la altura de su vitral chamamecero que me refleja –cada día- su raigal espejismo. Padre… sobre mi frente comba vives como esa nota que florece en mi boca, cada vez que te nombro.