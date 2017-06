Hoy 21:31 - Llega un punto en el que la luna no danza y la decepción adopta forma de reina. El niño ha crecido, desde que es niño más los fantasmas de las siestas no volverán jamás. Añoras juventud, chango sin que el nudo de la corbata ahogue vanidades de terciopelo. Conservas corazón de matecocido con pan dentro. Tus pedazos de sueños, son las migajas de lo no probado en la tibieza de las aguas del olvido