Hoy 21:43 - Carlos tiene mi edad. Carlos trabaja de lustrín. Me contó que es la tercera generación de lustrines. Carlos tiene un vocabulario rico, hizo hasta séptimo grado. Carlos me dijo que le hubiera gustado estudiar un poco más, me lo dijo lustrando mis zapatos. Carlos no está triste. Carlos me contó también que su padre es alcohólico y que golpeaba a su mamá -Eso sí, a nosotros no nos tocó ni un pelo...hace poco lo visité estaba sentado bajo una morera...me pidió perdón... no sabía si me lo pedía a mí, a mi vieja o a la vida...o a todo junto. -¿Y qué hiciste? -Nada, yo ya lo había perdonado antes. El miércoles cumple diez años mi hijo. -¿Cómo se llama? -Carlos, como mi abuelo, mi papá y yo. -Hay gente que tiene mucho y no es feliz... -Los veo todos los días, me doy cuenta. Yo soy feliz, sabe? Yo acá, en esta esquina, tengo todo. Dicen que la calle es la mejor escuela, yo no estoy de acuerdo. La calle no te enseña nada bueno, lo único bueno es que te enseña a ser duro. -Sin embargo a tu papá lo pudiste perdonar, tan duro no has de ser. -Es cierto- y se rasca por debajo de la gorra, detrás de la oreja. Falta poco para que termine de lustrar. -Gracias maestro por la charla. Y feliz cumpleaños a Carlitos. La gente iba y venía por la esquina de Avellaneda e Independencia ocupada vaya a saber con qué cosas en la cabeza. Yo me volví a mi mundo, sonriendo, seguro de que el miércoles, a pesar de todo, será un día de fiesta, Carlos me lo había dejado en claro: “Gaseosa, nada de alcohol y pizza de mi señora, y muy contentos, porque mi hijo va a ir más allá de séptimo”.