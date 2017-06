Habló el alcalde de Bogotá: "Fue un atentado terrorista cobarde"

Fotos Enrique Peñalosa.

Hoy 21:45 -

Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad de Bogotá, no tuvo reparos en referirse a lo sucedido en el centro comercial de la ciudad como “un atentado terrorista cobarde”, al tiempo que se comprometió a investigar lo sucedido.

Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 de junio de 2017

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 de junio de 2017

Peñalosa visitó el lugar del hecho apenas minutos después de la explosión, y estuvo acompañado por Jorge Nieto, general de la Policía Nacional.

Hasta el momento, solo trascendió que la víctima fatal es una mujer y hay al menos once heridos, pero no ha trascendido cuál la gravedad de sus heridas, por lo que no se descarta que el número de víctimas crezca.