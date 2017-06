Hoy 21:54 - Después de la consagración el sacerdote dice: “Éste es el sacramento de nuestra fe” y es una invitación suya a toda la comunidad reunida porque muestra el misterio fundamental de nuestra fe. El pueblo responde: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurección. Ven, Señor Jesús”. La eucaristía es el memorial del sacrificio pascual del Señor, presencia viva de Cristo en medio de nosotros, verdadero banquete de comunión, que impulsa a transformar la propia vida, el mundo y la historia. El sacramento del sacrificio de Cristo implica una presencia muy especial: la presencia real del Señor bajo la especie del pan y del vino. Con la consagración el pan deja de ser pan, y se convierte en cuerpo de Cristo; y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Sólo los sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa son los que hacen la consagración del pan y vino. Por eso debemos tener cuidado para no vivir esa confusión. La celebración de la Palabra no es una misa, porque en la misa hay una consagración. Los sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa han recibido la unción de las manos en el momento de la ordenación sacerdotal. Las manos son ungidas con el santo crisma, mientras que el obispo dice esta oración: “Jesucristo, a quien el padre ungió con la fuerza del espíritu santo te auxilie para santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio”. Después entrega al nuevo sacerdote el cáliz y la patena mientras le dice: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la Cruz”. Por eso los sacerdotes al momento de la Consagración hacen presente a Cristo. Podemos encontrar las palabras de Consagración en la Primera Carta de San Pablo a los cristianos de Corinto: “Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: “Esto es mi Cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado dijo: “Esta copa es la nueva alianza de mi Sangre, todas las veces que la beban háganlo en memoria mía”. Fíjense bien, cada vez que cogen este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga”. (1 Cor 1, 23-26). La eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, es ante todo Comunión. La Iglesia no es sólo un experimento de evangelización, sino que además tiene por misión ser el lugar donde podemos experimentar nuestra unión con Cristo y entre nosotros. Proclamar la muerte, la resurrección y que Cristo va a venir para nosotros es un sacramento de fe. Las eucaristías celebradas cada día en el mundo entero y en todas las latitudes se suceden horas tras horas recordando que la muerte de Cristo ocupa todo el tiempo hasta su regreso. Antes de comulgar decimos: “Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”. Es una entrega total a nuestro Dios, con confianza y fe. Por eso cuando el sacerdote o ministro extraordinario de la comunión dice “El Cuerpo y Sangre de Cristo”, hay que decir “Amén”, es decir que estoy de acuerdo que es verdaderamente el cuerpo y sangre de Cristo. Recibimos a Cristo vivo, entonces debemos respetarlo, no vivirlo como una formalidad. Debemos entrar en el espíritu de nuestro Dios e Iglesia. Hagamos la oración al Santísimo Sacramento, que puede ayudarnos a dar gracias y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas: “Te doy gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el Cuerpo y la sangre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí, ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación, que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad; que me libre de todos mis vicios, y me ayude a superar mis pasiones desordenadas; que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia, mi humildad, y mi capacidad para hacer el bien; que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles; y guía en todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a tí, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta. Por Cristo nuestro Señor. Amén”.