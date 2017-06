"Los partidos políticos deben ponerse al servicio de los pueblos", postuló Pérez Esquivel

18/06/2017 -

El Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, arribó a Santiago del Estero para "acompañar a las comunidades campesinas de la provincia y analizar los conflictos territoriales", dijo el reconocido activista argentino, quien permanecerá hasta mañana en la localidad de Piruaj Bajo (Copo).

La soberanía alimentaria y la necesidad de profundizar políticas que garanticen el derecho de los campesinos y de seguridad, serán algunos de los ejes centrales a abordar junto a las comunidades de la zona.

"Vinimos a tomar contacto con los sectores sociales, en procura de abrir instancias de diálogo para trabajar juntos y ver cómo se pueden resolver los conflictos territoriales y el respeto a los derechos humanos", dijo el líder pacifista.

Resaltó que en un primer contacto mantenido con comunidades campesinas, "el problema de las bandas armadas que buscan quitar el territorio a los campesinos y los indígenas, es un tema que se busca terminar", indicó.

En relación a la situación actual del país, resaltó que "de acuerdo con el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, está determinado que ha aumentado a más de un millón y medio los pobres, y esto es preocupante. Una democracia significa igualdad de derechos para todos y todas, algo que se construye".

Sobre el año electoral en curso y los cruces entre oficialismo y oposición, dijo que "los partidos políticos deben ponerse al servicio de los pueblos y no servirse del pueblo para sus intereses. El Gobierno nacional debe regular la economía que tiene un alto costo socia. Hay que pensar en la necesidad de la gente, no en el asistencialismo, que es bueno en un momento determinado, pero no cuando genera dependencia", apuntó.