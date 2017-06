Deportivo CLÁSICO DESDE LAS 17, RECIBIRÁ A RACING, CON LA OBLIGACIÓN DE GANAR PARA SEGUIR CON CHANCES DE PELE

River ya no tiene margen de error

Además jugarán Independiente vs. Olimpo (16.15), Newell’s vs. Lanús (14), Patronato vs. Tigre (14.45) y Defensa vs. Atl. Tucumán (17).

Por El Liberal

Fotos Lucas Alario. 18/06/2017 - River Plate recibirá hoy a Racing Club, desde las 17.15, y está obligado a ganar para mantener chances de arrebatarle el campeonato a Boca Juniors, en la continuidad de la antepenúltima fecha. Además de este clásico, la jornada se completará con los duelos Independiente vs. Olimpo (16.15), Newell’s vs. Lanús (14), Patronato vs. Tigre (14.45) y Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán (17). River frenó su envión en la fecha pasada contra San Lorenzo y buscará la recuperación ante Racing, con la buena noticia que podrá contar con el delantero Sebastián Driussi, quien se recuperó de una distensión y será titular. Regresará Lucas Alario, quien cumplió frente al "Ciclón" una fecha por suspensión, y entrará por Carlos Auzqui (lesionado). Además, el paraguayo Jorge Moreira volverá al lateral derecho por el uruguayo Camilo Mayada, para que Marcelo Gallardo pueda presentar a su once de gala. Enfrente estará Racing, que lejos de la pelea por el título, necesita sumar puntos para clasificarse a la Copa Sudamericana 2018 y mantener alguna chance para la Libertadores. En la formación, Diego Cocca le dará la chance al arquero juvenil Gastón Gómez, debido a la lesión de Juan Musso y a la desvinculación de Agustín Orión. La defensa tendrá cinco hombres para cortarle los circuitos a un River lleno de movilidad. Independiente consiguió entre semana una importante victoria 2-1 frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la decimoséptima jornada, y hoy tendrá la chance contra el comprometido Olimpo de afirmarse en puestos de Libertadores 2018. Ariel Holan no podrá contar con el suspendido mediocampista uruguayo Diego Rodríguez y en su lugar ingresará Walter Erviti. Por su parte, Olimpo necesita imperiosamente un triunfo para salir del descenso y en la defensa tendrá a Yonathan Cabral por el lesionado Cristian Villanueva. Además, Jonathan Blanco entrará por Lucas Villarruel. La jornada de domingo se abrirá en Rosario con el duelo entre Newell’s y Lanús, que se jugará a puertas cerradas por la sanción que le aplicó al club local el Tribunal de Disciplina debido a los incidentes en el último clásico con Central. Defensa y Justicia recibirá a Atlético Tucumán y buscará la recuperación, luego del traspié con Independiente. El "Halcón" jugará con el mismo equipo del último encuentro y los tucumanos tendrán la reaparición del delantero Fernando Zampedri en el banco de suplentes, luego de recuperarse de una grave lesión. Además, Patronato, con los ingresos de Lucas Márquez (por Marcos Maydana) y Matías Quiroga (por Marcelo Guzmán), chocará en Paraná con Tigre, que tendrá el debut de su nuevo ciclo de Ricardo Caruso Lombardi.