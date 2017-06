"De mi viejo heredé su cross de izquierda"

18/06/2017 -

En el mundo del boxeo, Alejandro Morales supo lidiar con el hecho de ser "hijo de". El "Cirujano" llegó a lo más alto, se dio el gusto de ver crecer a su hijo arriba de un ring y hoy los dos son entrenadores. Aunque "Ale" se dedicó más a la música, sabe que quiere regresar cuanto antes. Ellos, palpitaron el Día del Padre en EL LIBERAL. ¿Cómo fue crecer con un padre exitoso en el boxeo y seguir sus pasos? AM: "Estoy con mi viejo en este deporte desde que di mis primeros pasos. Desde que él vivía en Buenos Aires boxeando profesionalmente. Él entrenaba en la Federación Argentina de Boxeo y yo estaba a su lado, pese a que era un niño aún. Vi sus prácticas. Yo, mientras tanto, jugaba en el gimnasio. Son cosas inolvidables para mí. Por más que haya pasado aún mucho tiempo, es algo inexplicable y algo que voy a llevar toda mi vida". ¿Y cómo es compartir con "Ale" esta pasión? EM: "Es un orgullo y una enorme satisfacción que mi hijo esté tan ligado al deporte que tanto me apasiona. Yo de este deporte vivo desde hace 25 años. Él está conmigo siempre y comparte la misma pasión. Hablamos mucho e intercalamos opiniones sobre lo que es la técnica, el entrenamiento. Participó de muchas peleas y fue campeón provincial. Eso me llena de orgullo. Lo siento como un compañero. Somos muy unidos, como amigos. Trabajamos juntos en el gimnasio. Siempre le consulto cosas de boxeo. Me gusta saber su opinión. Le pregunto si le gustan o no cosas puntuales. Por ahí, cuando armo estrategias, le pido que me tire un ataque y que opine sobre lo que propongo". ¿Qué rescatas de lo que te pudo transmitir? AM: "Mi padre nos dio todos los gustos siempre. Estuvo a la par en cada momento de nuestra vida, y más aún en el boxeo. Me enseñó todo lo que se. Me hizo entender la dedicación que se debe tener en el boxeo. La conciencia y la conducta que debemos demostrar. Fue el que estuvo en mis mejores peleas y en mis fracasos. Es parte cotidiana de mi vida estar con él en cada momento, en el boxeo o en la vida". ¿Fue difícil aceptar que suba a un ring? EM: "No fue difícil aceptar que él se suba al cuadrilátero. Para nosotros el boxeo es nuestra vida. En nuestra casa y en el gimnasio, sólo hablamos de boxeo. Como padre, no me costó. El boxeo para nosotros es como respirar. Cada vez que me decía papá quiero pelear", lo dejaba. Era su decisión y la respeté siempre. Hoy, si me preguntan, me gustaría que siga muy ligado a la música más que al boxeo". ¿Cuál era el mejor golpe de tu papá y qué sacaste de él como boxeador? AM: "Lo que más me gustaba de mi padre cuando boxeaba es su gancho al hígado y la precisión en sus golpes. Tenía una contundencia tremenda, que sorprendía a sus rivales y los dejaba en la lona. De él creo que saqué su cross de izquierda. Siempre digo que es el golpe en el que más me parezco a mi padre". ¿Le ves cosas tuyas? EM: "A la hora de boxear, él es distinto a mí. Lo veo con más libertad para boxear. Opino que hace un tipo de boxeo mejor que el mío, por sus movimientos, su técnica e inteligencia. Por algo estuvo en los mejores torneos del país. Los que me vieron pelear a mí, me dicen que es mejor que yo. Y yo creo que su técnica y la forma de pensar en el deporte es diferente a la mía". ¿Pensás volver a pelear pronto? AM: "Es mi deseo volver a pelear. No quiero decir nada, pero ojalá que pueda hacerlo pronto. Debo bajar de peso y prepararme bien nuevamente. No quiero generar expectativas, pero me gustaría". ¿Eras exigente cuando tenías de pupilo a tu hijo? EM: "Cuando me tocaba trabajar con mi hijo para cada pelea, creo que le exigía más a él que al resto de mis peleadores. Sabía que en cierto modo podía tener la presión de ser hijo del ‘Cirujano’ y eso hacía que le exigiera más. Le ponía enfrente a rivales con experiencia. Como padre, a veces me dolía y me daba cuenta de la exigencia que tenía con él, pero sabía que era lo mejor. Lo obligaba a ser mejor cada día. Fui duro en cada entrenamiento". Ahora, además de entrenar, te dedicas a la música… AM: "Tenemos una banda de rock. Se llama Diamante Loco. Estamos hace rato haciendo covers y música que nos apasiona. Yo canto y toco guitarra y piano. Es algo que fui desarrollando solo. Pero mi viejo y mi familia siempre están apoyándome, haciéndome el aguante. Ya hicimos un demo. Me tocó ser parte de la película Stromata junto a mi papá". Eras muy chico, ¿pero recordás algo de cuando tu viejo peleó con Shane Mosley? AM: "Recuerdo la pelea, poco en realidad. Pero lo que más me quedó grabado es que la gente lo recibió de una manera increíble. Que el aeropuerto estaba repleto de gente. Era un ídolo. Y esas cosas uno nunca se olvidará.