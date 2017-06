El plantel de Boca debió pernoctar en Mar del Plata por la rotura de los vidrios del avión

18/06/2017 -

La delegación de Boca, que tenía previsto retornar anoche a Buenos Aires permaneció en Mar del Plata luego de que el avión que lo iba a trasladar a la Capital Federal sufriera la rotura de uno de los parabrisas por circunstancias que aún están siendo investigadas. "No sabemos qué pasó, pero así no se podía viajar. Por seguridad decidimos volver y no viajar de noche en micro. Fue una desgracia", explicó el dirigente Crespi.

"Ni los pilotos saben cómo pasó. Nos llamaron para avisarnos y nos mostraron que el vidrio estaba todo astillado".

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tenía previsto entrenarse hoy a las 9.30, en el predio de Casa Amarilla.

El percance obligó al conjunto auriazul a pernoctar en el Hotel Sheraton y emprender hoy el regreso a las 8.