Ferrari consideró raros los insultos a Angelici

18/06/2017 -

El vicepresidente de Boca Juniors, Royco Ferrari, consideró "raros" los insultos que recibió el titular xeneize Daniel Angelici al llegar a Mar del Plata. "Me lo comentaron. No sé si estuvo armado, pero fueron raros los insultos a Angelici", señaló Ferrari en diálogo con Radio Mitre. El presidente de Boca, quien llegó a bordo de un auto, fue insultado anteanoche por un grupo de hinchas que se ubicó cerca de las puertas del hotel donde el plantel se alojó. "Angelici botón, Angelici botón, vos sos hincha del Globo la p... madre que te p..." fue el cántico agresivo que el reducido grupo de hinchas entonó contra Angelici hasta que éste ingresó al hotel. "Fue raro y a todos los miembros de la comisión directiva no nos gusta que pase eso", añadió Ferrari.