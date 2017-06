Timerman hablaría sobre el pacto con Irán

18/06/2017 -

El ex canciller Héctor Timerman le comunicó a la Justicia que está dispuesto a ‘explayarse’ sobre ‘encuentros secretos o públicos que sí se mantuvieron con funcionarios iraníes’ para la firma del Memorándum entre Argentina e Irán por el atentado a la Amia, si el juez Claudio Bonadio es apartado de la causa que lo investiga a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento de ese ataque.

Además, Timerman negó que uno de esos encuentros haya sido en la ciudad siria de Aleppo, el 24 de enero de 2011, donde, según la acusación, habría comenzado a negociarse el acuerdo.

El abogado del ex canciller, Alejandro Rúa, hizo la presentación ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento agravado del ataque terrorista a raíz de la firma de ese acuerdo, en la que también está imputada la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno.

Según el escrito, la defensa de Timerman sostuvo que dará ‘referencias concretas que interesen sobre las gestiones llevadas adelante’ pero, para ello, espera que ‘sea apartado’ el actual juez del caso, Claudio Bonadio.

Bonadío investigaba una denuncia posterior a la de Nisman por traición a la Patria y también quedó a cargo de la causa abierta a raíz de la acusación del fallecido fiscal Nisman por orden de la Cámara Federal.

Bonadio fue recusado de inmediato por el abogado de Timerman, también defensor de la ex presidenta en esta investigación, al argumentar, entre otros puntos, que el juez ‘se encuentra involucrado en el encubrimiento del atentado’, según se recordó ahora en el escrito, presentado ante la Justicia.