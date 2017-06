Derrotas en Salta y victoria de Old Lions

18/06/2017 -

Santiago Lawn Tennis cayó sin atenuantes por 71 a 33 ante Universitario de Salta por la primera fecha del Top 10 del Regional del NOA que se jugó íntegramente ayer.

Mientras tanto, en esta ciudad, Old Lions empezó con autoridad su camino en la Zona Promoción, al vencer 49 a 14 a Coipú de Famaillá y sumar punto bonus. En Salta, pese a jugar un buen partido, Santiago Rugby cayó 38 a 29 ante Tigres.

La derrota de Lawn Tennis fue la más abultada del certamen y casi no resiste análisis. Ya en el primer tiempo Universitario ganaba 40 a 19 y la tónica no varió en el complemento para poner claras cifras a favor de uno de los mejores equipos del Torneo.

Mientras tanto Old Lions hizo pesar su mayor jerarquía y oficio en la parte final de su encuentro ante Coipú para terminar ganando por un marcador holgado un partido que en buena parte de su desarrollo se le complicó al dueño de casa, que apoyó 7 tries, tres de ellos a través del wing Ignacio Cuello.

Los viejos leones se fueron al descanso con un apretado 21 a 14 a su favor y la segunda mitad hubo 20 minutos parejos, pero en la recta final se notó la diferencia que hay entre ambos y los de Mario Chazarreta dibujaron su primera sonrisa del año.

En otros partidos jugados hoy, por el Top 10 Tucumán Lawn Tennis le ganó en Salta a Jockey 29 a 27, Natación superó 15 a 12 a Uni de Tucumán, Tucumán Rugby venció 26 a 14 a Huirapuca y Lince sorprendió a Los Tarcos y lo derroto 38 a 27.

La primera fecha del Regional Juvenil arrojó estos resultados: Old Lions 7, Jockey B 48 (M15); Old Lions 33, Jockey B 29 (M16); Old Lions 25, Católica RC 24 (M17); Lawn Tennis 8, Tiro Federal 20 (M15); Lawn Tennis 56, Tiro Federal 10 (M16); Lawn Tennis 57, Tiro Federal 17 (M17); Lawn Tennis 27, Tiro Federal 28 (M19); Santiago Rugby 10, Tigres 66 (M15); Santiago Rugby 14, Tigres 12 (M16); Santiago Rugby 0, Tigres 66 (M17); Santiago Rugby 0, Tigres 30 (M19)l