Barros Schelotto: "Falta ganar un partido más"

18/06/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, enfatizó ayer que "falta ganar un partido más" para dar la vuelta olímpica, de cara a la visita del miércoles a Olimpo, tras la goleada frente a Aldosivi por 4-0 en Mar del Plata. "Nos falta ganar un partido más. Dentro de cuatro días hay que salir a ganar en Bahía Blanca. Todavía no logramos el objetivo; estamos bien, pero también lo están los que vienen atrás. Nosotros peleamos por lo nuestro, por nuestro objetivo, que es salir campeón", destacó.

El DT admitió de todos modos que "era clave" volver a sumar de a tres ante Aldosivi y valoró la clasificación para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América, pero afirmó que sólo piensa en el cotejo del miércoles.

"Es lindo haber ganado cuatro a cero, pero estamos en instancias definitorias y la cabeza hoy está en el partido que viene. Pienso en seguir concentrado, estudiar al rival y nada más. Vamos a esperar el resultado de mañana (por hoy), pero me imagino que sea cual sea, Olimpo tampoco se va a regalar contra nosotros", expresó Barros Schelotto.

El director técnico aseguró que "también va a ser difícil contra Olimpo" y, en caso de que no se den los próximos resultados, "también va a ser difícil contra Unión" en la Bombonera en la última fecha.

"También va ser difícil contra Olimpo, y si no lo logramos, también va a ser difícil contra Unión. Por eso hoy no quería que nos relajemos ni que dejemos de atacar. No quería darle al rival la posibilidad de reaccionar", reconoció.

Barros Schelotto admitió que le exigió a Ricardo Centurión en medio del partido, al verlo discutir con un rival, "que termine bien porque hay dos finales más por jugar".

Además, comentó que Leonardo Jara sufrió una contractura y en principio estaría en condiciones de afrontar el próximo partido, en el cual su equipo buscará quedarse con el título.