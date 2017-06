Cobertura de cargos: docentes destacan resolución del Consejo de Educación

18/06/2017 -

Enorme aceptación y repercusiones favorables es el común denominador entre los docentes de toda la provincia de la resolución Nº 841 del Consejo General de Educación que dispone que en la cobertura de cargos y horas cátedras del Sistema Educativo Provincial y solo hasta el 31 de diciembre del corriente año, tengan prioridad en el acceso a los mismos quienes no posean ningún tipo de empleo en la docencia provincial tanto de gestión pública o privada como en la municipal, ni en los estamentos de los tres Poderes del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Esta prioridad se implementará en estricto cumplimiento del puntaje que posean los aspirantes en los correspondientes listados de orden de mérito y no afecta ningún derecho adquirido ni deja sin efecto ninguna de las normativas vigentes, señalaron las autoridades. La medida generó el beneplácito de maestros que dejaron sus opiniones, rescataron las autoridades. Yanina Maricel Acuña: "¡Qué buena noticia! Gracias al Gobierno de la provincia por darnos la oportunidad de cumplir con nuestra vocación de docentes teniendo ahora la posibilidad de acceder a un cargo en el sistema educativo. Una medida que sirve para atender la situación difícil por la que están pasando muchos santiagueños que no tienen trabajo". Teresa Díaz: "Buenísima la noticia de la resolución. Hoy tenemos un gran porcentaje de jóvenes docentes sin trabajo, esto es solución para que puedan acceder dignamente a un puesto de trabajo y llevar el sustento a sus hogares". Julia Argañaraz: "Muy justa y acertada medida. Beneficiará a gran cantidad de docentes de toda la provincia. Es una medida que estaba haciendo falta". Lorena del Valle Vincenti: "Es muy importante la medida. Beneficiará a muchos docentes. Yo tengo muchos colegas que están sin trabajo, que se recibieron hace poco". Lucrecia Abido: "Me parece acertada la decisión. De esta manera podrán ingresar a la carrera docentes jóvenes profesionales respetando el puntaje. También considero que así se evitaran las conductas de tomar y dejar horas cátedras lo cual afecta al sistema educativo". Antonio Barbosa: "Quiero destacar la importancia que tiene la nueva Resolución del Consejo General de Educación, dando nuevas pautas para la opción de cargos, que expresa que las nuevas mesas serán para los docentes que no tienen cargo". Fernanda Ramírez tiene título de maestra de grado y actualmente es vendedora ambulante. "Gracias a esta medida podré acceder a un cargo según el puntaje con el que cuento. Muchos compañeros que estamos en la misma situación agradecemos la medida", rescató.