"Demos gracias por el papá que se esfuerza, que se da cuenta de sus errores, se corrige, y sigue su misión"

18/06/2017 -

En este Día del Padre, en el que muchos papás santiagueños estarán compartiendo la mesa con sus hijos y nietos, el obispo de la Diócesis de Añatuya, Mons. José Melitón Chávez, envió un sentido mensaje a los que tienen la dicha de disfrutar de la paternidad, y pidió por aquellos que por distintas circunstancias no pudieron convertirse aún ‘en el espejo que sus hijos necesitan’.

‘Hoy damos gracias por el papá que se esfuerza, que se da cuenta de sus errores, se corrige, y sigue humildemente su misión, pero también pedimos para que esa paternidad se ejerza con más responsabilidad. Nadie puede dimensionar el daño que podemos hacer a los hijos cuando dejamos de dar el ejemplo. Por eso los invito a revisarse y ver cómo anda su paternidad, a preguntar qué significa para cada uno ser papá, o si se hacen cargo realmente de esa primera función que es dar el ejemplo para que la vida de los chicos vaya adelante. Preguntémonos eso y pongámonos en mano de Dios que es Padre desde siempre y que ha querido ser también Padre Nuestro. Así lo invocamos y a Él le pedimos la bendición para todos nuestros papás", pidió Mons. Chávez en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

En este sentido, el obispo de la Diócesis de Añatuya indicó que "es un día para vivirlo en familia, como un gesto de gratitud, como todo lo que significa la misión de los padres dentro de la familia, que sabemos que consiste no solamente en lo generativo, sino que implica acompañar y sostener la vida, hacerse responsable hasta el fin de la vida que se ha engendrado. Hacerse cargo es llevar la responsabilidad de la crianza, la educación, el camino de formación del corazón de la persona que se ha engendrado".

Sociedad sin padre

Monseñor José Chávez analizó también a aquellos padres ausentes y la importancia de valorar la dicha de saber ejercer la paternidad.

"La paternidad del papá en la familia es todo un símbolo también de lo que es nuestra sociedad. Se ha dicho que una de las carencias que tiene nuestra sociedad actual es justamente la de la paternidad. Se habla de una sociedad sin padres. No porque no haya papás, sino por haberlos, pero sin ese ejercicio concreto y responsable de la paternidad. Por ello a la sociedad le faltan aquellos referentes morales, espirituales, que refuercen el crecimiento y el proceso madurativo de los hijos.

Se ha encontrado siempre como una de las principales causas de la fragilidad de los niños, los jóvenes y adolescentes, la falta de presencia de papás. Por supuesto que no es un tema general, pero sí está bastante extendido. Es fundamental la presencia del rostro de la cercanía del papá, de la frecuencia, del ejercicio real de esa paternidad".

Padres ejemplos

Para finalizar su mensaje, el obispo diocesano se refirió al "espejo" en el que los padres se convierten para sus hijos, desde el momento mismo en el que nacen.

"Algo muy importante de la paternidad en general es tener al papá como referente. Uno de los hallazgos más importantes de la paternidad es la ejemplaridad: el hijo se ve en el padre, es su espejo. Y cuando el papá no está, o está de forma imperfecta, violenta, o no dando el ejemplo que debería, estamos hablando justamente de esa falta de ejemplaridad. Una sociedad sin padres implica no solamente que el ejercicio de la paternidad de los padres en la casa está fallando en muchos casos, sino que la sociedad necesita también tener referentes, y esos referentes son los líderes, los que guían", sostuvo monseñor José Melitón Chávez.