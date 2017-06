El colegio secundario "Segundo Mariano Ávila" cumplió 29 años de vida institucional

18/06/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La comunidad educativa del colegio secundario "Segundo Mariano Ávila" de la localidad de El Charco en el departamento Jiménez cumplió este 14 de junio sus 29 años de vida institucional. En ese marco, las autoridades de la institución educativa organizaron un acto recordatorio que estuvo presidido por la rectora del colegio, Prof. Olga Isabel Núñez; la vicerrectora, Prof. Claudia Medina; alumnos, ex alumnos, docentes, ex docentes, familiares y vecinos del lugar. Durante la ceremonia, se desarrolló un recorrido indicando la evolución de la institución a lo largo de los años, tras concretar el sueño de crear un colegio secundario que contenga a los adolescentes y jóvenes de El Charco y localidades vecinas. En la actualidad, la institución cuenta con una comunidad educativa que alcanza los 500 alumnos con tres turnos (mañana, tarde y noche). Además, funciona como sede del Agrupamiento Nº 86033 que impacta a 11 escuelas con un Ciclo Superior Orientado en la escuela Nº 161 de El Pacará.