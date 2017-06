Ya suman 58 los muertos por el incendio en Londres

18/06/2017 -

En el incendio ocurrido en la madrugada del miércoles en un edificio de viviendas en Londres probablemente murieron 58 personas, ya que hay varios desaparecidos, informó la Policía de la capital británica.

El viernes, la Policía de Londres había informado que el devastador incendio en la Torre Grenfell había causado al menos 30 muertos. Según estimaciones, en el edificio, de 24 plantas, vivían entre 400 y 600 personas. Ayer se llevaron a cabo nuevas protestas contra la primera ministra Theresa May. Los críticos acusan al Gobierno de May de ser corresponsable de la tragedia y de no haber reaccionado de forma apropiada a la catástrofe.

Los críticos también le reprocharon a May que no se hubiera reunido con las víctimas durante una visita a la Torre Grenfell el jueves. El viernes, May acudió a un hospital en Londres para visitar a puerta cerrada a algunos de los heridos. Diecinueve heridos siguen hospitalizados, de los que diez permanecían ayer en estado crítico.

Los manifestantes se congregaron frente a la residencia de la primera ministra, en el número 10 de Downingstreet, para reclamar su dimisión y corearon consignas a favor del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, informó la agencia de noticias PA. El viceprimer ministro británico, Damian Green, rechazó las críticas y salió en defensa de May. "Ella está tan devastada por los acontecimientos como todos nosotros", afirmó.