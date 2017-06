Realizaron intercambios con comunidades campesinas de la zona del Salado Norte

18/06/2017 -

La localidad de Pozo del Castaño, en los límites de los departamentos Figueroa y Moreno (zona norte del río Salado), fue el escenario de una jornada de reflexión e intercambio de la que participaron referentes y miembros de comunidades campesinas (Upssan-Mocase) conjuntamente con miembros del Laboratorio de Antropología de la FHCSyS-Unse.

La misma fue pensada en el marco de distintas instancias de intercambio (ciclo de conferencias, jornadas, etc.) que se vienen generando en torno a la problemática de la tenencia de la tierra y el posible repertorio de recursos para buscar alternativas a la vía jurídica. De este modo, la jornada de trabajo tuvo como eje de reflexión general la identidad como capital político y social para hacer frente a los conflictos actuales. "Este modo de pensar(nos) como sujeto colectivo y bajo categorías muchas veces impuestas pero también resignificadas como las de [email protected][email protected] /pueblos originarios, etc. carecen de un marco de significatividad y de potencia si no se lo inscribe en la historia, es decir, en términos de un sujeto colectivo histórico", señalaron.