A los 75 años, Paul McCartney imparable

18/06/2017 -

En medio de una de sus constantes giras por el mundo, en las que llena multitudinarios estadios, y un nuevo disco de estudio en preparación, Paul McCartney y uno de los artistas más influyentes de la cultura rock, cumple 75 años. Con una trayectoria de más de medio siglo, este hombre nacido un 18 de junio de 1942 en Liverpool aparece como una figura fundamental de la cultura popular, por la prolífica autoría de clásicos como "Yesterday", "Michelle", "Hey Jude", "Let it be" y "Lady Madonna", entre otros de su etapa con The Beatles en la que tocaba el bajo, y "Live and let die", "Maybe I’m amazed" y "My love", entre algunas de su carrera con Wings y como solista.