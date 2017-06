La fantasía de "Barbie" Vélez es "chapar" con Arjona

18/06/2017 -

Desde que le puso punto final a su relación de pareja con Federico Bal, "Barbie" Vélez no oficializó ningún noviazgo y disfruta sin tapujos de su soltería. La actriz fue invitada a "Nunca es tarde", el programa que conduce Germán Paoloski, y se sometió a un picante reportaje de José Chatruc. "¿Cuál es tu récord sexual?", le preguntó. "¡Callate! No voy a contestar eso. ¿Es joda? Está mi abuela mirando esto", se excusó, sin imaginar que la próxima pregunta sería aún más hot. "¿Y cuál es la fantasía sexual no realizada aún?", retrucó Chatruc. "Me gustaría chapar con Arjona. Lo amo con toda mi alma. Es mi excepción. Les pido que cuando venga en noviembre me lo presenten. Alguien tiene que tener un contacto para que lo conozca. Con eso soy feliz", dijo la hija de Nazarena Vélez,l