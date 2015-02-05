CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Junio 2017

A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO

Hoy 21:06 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

DEL SUD VS. RED STAR

(FEMENINO)

16.30 EL PODIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 MÚSICA INTERIOR

19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.30 ANIMALANDIA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.49 LOS INCREÍBLES

10.05 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

12.16 QUISIERA SER MILLONARIO

14.41 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.01 LOS INCREÍBLES

19.15 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

21.33 CONSTANTINE

TCM

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

09.50 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

11.35 GOOFY E HIJO

12.58 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

14.31 MI PRIMER BESO

16.24 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 MISS SIMPATÍA

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 JÓVENES BRUJAS

TNT

06.04 LITTLE NICKY. EL HIJO DEL DIABLO

07.36 LA LEYENDA DEL ZORRO

10.09 FAMILIA PELIGROSA

12.12 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

14.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

16.02 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

18.04 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

20.12 GRAVEDAD

22.00 GETAWAY

23.46 LEGIÓN DE ÁNGELES

01.36 GETAWAY

SPACE

06.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

07.42 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN

09.21 TIEMPO DE VALIENTES

11.23 CONDENA BRUTAL

13.28 D-TOX

15.12 EL LLANERO SOLITARIO

18.07 PUNTOS DE VISTA

19.55 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

CINECANAL

09.00 DOS POR EL PRECIO DE UNA

10.50 FÁBULAS VOLUBLES. RICITOS DE ORO

Y LOS TRES OSOS

12.15 MONSTRUOS VS. ALIENS

14.00 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

15.45 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

17.30 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

20.00 EL ÁGUILA DE LA LEGIÓN PERDIDA

22.00 LUGARES OSCUROS

SONY

06.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

08.00 SEINFELD

10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

16.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+LUNES 19, A LAS 22.30, MIGUI

CÁCERES CON CRÓNICAS SANTIAGUEÑAS,

ACOMPAÑADO POR

JOSÉ MARÍA GÓMEZ (PIANO),

NIKO PETROS BRANDÁN (PERCUSIÓN).

ARTISTAS INVITADOS.

JUANCHI HAICK, ÁLVARO OTTINETTI

Y DIEGO GÓMEZ.

CAPILLA SAN LUIS GONZAGA

(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO

PRIMERA JUNTA)

+MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE

LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL

ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA.

PARTICIPARÁN DANIEL

ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO

DE BAILE SAN LUIS GONZAGA,

MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA

MARTÍN FIERRO, LUPE

CARDOZO, ANTONELLA CARMONA,

EMANUEL UMBÍDEZ Y NACHO

CARRIZO.

LA BURI BURI CAFÉ BAR

EL 3 DE JULIO, DANGERO PONCE

DICTARÁ UN TALLER DE STAND

UP. DURARÁ CUATRO MESES.

PONCE ABORDARÁ CREACIÓN

DEL MATERIAL, HERRAMIENTA

HUMORÍSTICA, PRESENCIA ESCÉNICA

Y REGISTRO. INCLUYE

UNA MUESTRA FINAL.


CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

19-06- 21/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE:

LA VENGANZA DE SALAZAR

(3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 21/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)

20/06-21/06- 22:00 (Subt)

LA MOMIA (3D):

AVENTURA (+13 años)

19/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP)

19/06 -21/06-16:00 (cast)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA (+16 años)

19/06-18:00 (Cast) 20:20, 22:40

(Subt) 01:00 (Subt)

LA MOMIA (2D):

AVENTURA (+13 años)

19/06 -21/06- 16:10 (Cast) 18:15

(Cast)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

20/06- 21/06-20:30 (Cast) 22:40

(Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

20/06-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ

(2D): ACCIÓN (+13 años)

20/06-21/06- 18:15 (Cast) 20:30

(Cast) 22:45 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

UN JEFE EN PAÑALES APTA

TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS

LOS DIAS)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA

13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS

LOS DÍAS)

 
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