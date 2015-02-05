CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Junio 2017
A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 21:06 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1 EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
DEL SUD VS. RED STAR
(FEMENINO)
16.30 EL PODIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 MÚSICA INTERIOR
19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.30 ANIMALANDIA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.49 LOS INCREÍBLES
10.05 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
12.16 QUISIERA SER MILLONARIO
14.41 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.01 LOS INCREÍBLES
19.15 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR
DRAGÓN
21.33 CONSTANTINE
TCM
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
09.50 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
11.35 GOOFY E HIJO
12.58 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
14.31 MI PRIMER BESO
16.24 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 MISS SIMPATÍA
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 JÓVENES BRUJAS
TNT
06.04 LITTLE NICKY. EL HIJO DEL DIABLO
07.36 LA LEYENDA DEL ZORRO
10.09 FAMILIA PELIGROSA
12.12 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
14.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
16.02 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
18.04 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
20.12 GRAVEDAD
22.00 GETAWAY
23.46 LEGIÓN DE ÁNGELES
01.36 GETAWAY
SPACE
06.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
07.42 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN
09.21 TIEMPO DE VALIENTES
11.23 CONDENA BRUTAL
13.28 D-TOX
15.12 EL LLANERO SOLITARIO
18.07 PUNTOS DE VISTA
19.55 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
CINECANAL
09.00 DOS POR EL PRECIO DE UNA
10.50 FÁBULAS VOLUBLES. RICITOS DE ORO
Y LOS TRES OSOS
12.15 MONSTRUOS VS. ALIENS
14.00 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
15.45 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
17.30 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
20.00 EL ÁGUILA DE LA LEGIÓN PERDIDA
22.00 LUGARES OSCUROS
SONY
06.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
08.00 SEINFELD
10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
16.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+LUNES 19, A LAS 22.30, MIGUI
CÁCERES CON CRÓNICAS SANTIAGUEÑAS,
ACOMPAÑADO POR
JOSÉ MARÍA GÓMEZ (PIANO),
NIKO PETROS BRANDÁN (PERCUSIÓN).
ARTISTAS INVITADOS.
JUANCHI HAICK, ÁLVARO OTTINETTI
Y DIEGO GÓMEZ.
CAPILLA SAN LUIS GONZAGA
(VIAMONTE Y ALBERTI, BARRIO
PRIMERA JUNTA)
+MIÉRCOLES 21, A PARTIR DE
LAS 20, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL
ARTÍSTICO SAN LUIS GONZAGA.
PARTICIPARÁN DANIEL
ORREGO, NATALÍ JUGO, GRUPO
DE BAILE SAN LUIS GONZAGA,
MARTÍN JUÁREZ, ACADEMIA FOLCLÓRICA
MARTÍN FIERRO, LUPE
CARDOZO, ANTONELLA CARMONA,
EMANUEL UMBÍDEZ Y NACHO
CARRIZO.
LA BURI BURI CAFÉ BAR
EL 3 DE JULIO, DANGERO PONCE
DICTARÁ UN TALLER DE STAND
UP. DURARÁ CUATRO MESES.
PONCE ABORDARÁ CREACIÓN
DEL MATERIAL, HERRAMIENTA
HUMORÍSTICA, PRESENCIA ESCÉNICA
Y REGISTRO. INCLUYE
UNA MUESTRA FINAL.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
19-06- 21/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE:
LA VENGANZA DE SALAZAR
(3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 21/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, CÓMIC (+13 años)
20/06-21/06- 22:00 (Subt)
LA MOMIA (3D):
AVENTURA (+13 años)
19/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP)
19/06 -21/06-16:00 (cast)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA (+16 años)
19/06-18:00 (Cast) 20:20, 22:40
(Subt) 01:00 (Subt)
LA MOMIA (2D):
AVENTURA (+13 años)
19/06 -21/06- 16:10 (Cast) 18:15
(Cast)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
20/06- 21/06-20:30 (Cast) 22:40
(Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
20/06-14:00 (Cast) 16:10 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ
(2D): ACCIÓN (+13 años)
20/06-21/06- 18:15 (Cast) 20:30
(Cast) 22:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10
UN JEFE EN PAÑALES APTA
TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS
LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS
LOS DIAS)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA
13 AÑOS 2D 18:25 - 22:50-(TODOS
LOS DÍAS)