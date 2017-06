FÚNEBRES | 19 de Junio de 2017

Hoy 23:11 -

ABDALA DE GAZZE, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta.Fe) el 17/6/17|. Su sobrino Dr. Víctor N. Abdala y flia. participan el fallecimiento de la querida tía María y acompañan en su duelo a su tío Ricardo e hijo Ricardito. Elevan oraciones en su memoria. Que Dios guarde su alma.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su esposa: Mónica Zerda, sus hijos: Pablo, Daniela, Florencia, Lucia, Sofía y Máximo, su hijo pol. y nieto part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su esposa Mónica y sus hijos Daniela y Marcos, Pablo y Luján; Flor y Martín; Lucia, Sofía y Máximo, y su nieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Hijo querido: que Dios te reciba y te conceda la paz reservada a las almas puras, generosas y de entrega permanente como la tuya. Te amaré por siempre. Su madre Gladys Estela Corvalán de Batule. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Hermano querido siempre estarás en mi corazón, Que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin ". Su hermana Cristy ( Turca ), su cuñado Gustavo, sus sobrinos Yessi, Gaby, Dany y Lucy, tus sobrinas nietas Antonella y Martina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su hermano Hugo y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Querido hermano tu partida nos deja sin consuelo, danos la fuerza para poder llevar tanto dolor. ¡Te amo!. Su hermana Karina, tu ahijado Tomás, tus sobrinos Alejo y Santino y Paulo Gerez. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus hermanos Noemí y René Loto participan con dolor su fallecimiento.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su tía Margarita Anauate, tus primos Marcela, Cecilia y Omar y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su tía Lila, primos: Marily, Analia, Jorge, Diego y respectivas flias. Participan con profundo dolor su partida en la seguridad de que su recuerdo siempre despertara una sonrisa y cariño imperecedero. Sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima hermana Cecilia Batule y flia. Participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino ". Su primo hermano Omar Batule y flia. Participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada ". Su prima hermana Marcela Batule de Bonahora y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus primos Viviana Agüero y Martin Ríos, junto a sus hijos Maria Victoria, Milagros y Benjamín participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su tía Norma M. de Torres, sus primos Silvia Y Walter Joos, junto a sus hijos Walter, Sophie y Giulio participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus tías Kelly y Beky Atia, tío político Ramón Campos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Su tío Ramon Elall, sus primas Silvia y Claudia y sus sobrinas Rocio y Loretta participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Dani a quien recordaremos con la alegría que nos brindó siempre.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus vecinos: Maria Esther Acuña de Pérez Lobo, sus hijos Carlos Martin y Antonia Perez Lobo participan con dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Maria Lidia Llugdar, Leandro Obligado y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Amado, Tere, Viviana y Mariela Salomón participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. María Luisa, Patricia, Bety y Agustín Rojas acompañan a su hijo Pablo y a su familia en este momento de dolor.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Sara Olga, Valeria Anauate y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos resignación para toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Querido Dani, como duele tu participar tu partida, por ello tu tía Norma Torres de Aguero, Viviana y Martin Ríos, Luis Fernando y Zunilde Barrientos y sus hijos con el corazón compungido por la tristeza te decimos que siempre estarás en esta tu familia recordandote alegre y cariñoso. Descansa en paz ¡ Dani, siempre Dani.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Los vecinos y amigos de su mamá Gladys: Raúl Álvarez y flia, Marcela Azar y flia, Julio y Estela Lisarraga, Jose y Alba Trejo, Teresita Núñez, Orlando y Adriana Figueroa participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sara Evelina Mónicci e hijos Amado, Luis y Marcela Azar participan y acompañan a su mamá Gladys en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Señor dale el descanso eterno". Acompañan en este dolor a su hermana Karina y demás fliares. Su amiga Laura Trejo y fia. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Viviana, Alejandra, Mariela y Sebastián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Graciela, Antonia, Gabi, Vero, Vivi, Mari, Pepe acompañan a la familia en este doloroso momento. Que brille la luz que no tiene fin.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Antonio Storniolo y Divina, Gustavo Antonio Storniolo y flia, Héctor Daniel Storniolo y flia, Diego Ricardo Storniolo y flia. Participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestra nuera Cristina, rogamos que el Señor lo reciba en su Santa gloria y sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Los amigos de su hermana Karina: Susana, Marcelo e hijos acompañan a la familia en este doloroso momento.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Myrtha Agüero participa el fallecimiento del hijo de su amiga Gladys y la acompaña junto a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Que brille para el, la luz que no tiene fin". La amiga de su esposa Sandra Aranda acompaña con profundo dolor a su querida amiga Mónica y sus hijos en tan irreparable pérdida.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Norma y Humberto Loto desde Tartagal participan con dolor su fallecimiento.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Es difícil saber que no estarás más con nosotros, pero nos queda todo el amor y el cariño que nos brindaste. Dios te eligió por bueno. José Corvalán, Marta Salomon sus hijos y familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dani, rogando por su eterno descanso y resignación a todos los que lo conocieron y quisieron.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. El Señor lo reciba en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto lo cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su el fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Las compañeras de la promocion 1959 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan el fallecimiento del hijo de su entrañable compañera Gladys Corvalán, envían a su familia su apoyo incondicional y ruegan al Señor fortaleza en este momento de profundo dolor. Imploran oraciones en su querida memoria.

BOLAÑEZ, BEATRIZ DEL TRÁNCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus hijos Marta, César, Omar, nietos Analia, Andrea, Sergio, Nicolás, Rita, Nelson y nietos pol. y bisnietos part. su fallec. y que su restos fueron inhum. en el cementerio de Suri Pozo. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Tus amigos y amigas del Barrio Belgrano, en quienes siempre estarás presente en sus pensamientos y oraciones.

CASTILLO, TELMA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hijos Ana, Marta, Horacio, Verónica, Gregorio, Ariel, Javier, sus nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en cementerio de San Pedro. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hijos: Miguel Angel y Alfredo Leopoldo Migueles, sus hijas políticas, y nietos part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 S. V. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Madre, que Dios cuide tu alma eternamente, que en paz descanses. Su hijo Alfonso y Claudia.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su hija política: Claudia Herminia Aprile part. con profundo dolor su fallec. é invita al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V. ) Ruego oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. La vida y la muerte son circunstancias, lo importante es lo que nos queda en la memoria, lo que pudimos sentir y sentimos por vos. Sus sobrinas Rosa Alcira Rodríguez, Hebe Luz y Ana Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Miguel Angel y Alfonso Leopoldo ante su irreparable pérdida. Ruega oraciones a su memoria. Sus restos serán inhumados en La Piedad a las 10 hs.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus sobrinos Tania Zerda y Fernando Galindo, sus hijos Fernando, María Ángeles y Santiago, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. I.M.E.L.A.S. S.A. acompaña al director Dr. Alfonso Migueles por el fallecimiento de su madre.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado..." Andrés Martinez y Valentina Cavallotti, participan en el fallecimiento de Eva, la mamá de su papá del corazón.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Tu ahijado Ramón Beltrán y sus hijos José Augusto, Cristian, Carina y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su esposo Ariel Palavecino, sus Ariel y Guadalupe, nieto Misael Palavecino part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Jardín del sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Se durmió con la esperanza de la bendita resurrección en Jesús. Acompañan a sus hijos Chony y Guadalupe en este momento de dolor. Familia Pereyra Lindow.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Mirtha Avellaneda, Abel Morellini, sus hijos Marcia, Lucas y Leysa Avila, participan con dolor su temprana partida al Reino Celestial. Ruegan por su eterno descanso y acompañan a la flia., en tan doloroso momento.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Personal directivo, docentes, maestranza y comunidad educativa de la Escuela Nº 824 Dr. José B. Gorostiaga, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga y acompañan a su flia., en su dolor.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Nilda Argelia Roldán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Sé que ya nada te falta amiga y hermana del alma. Myriam Pérez e hijos Luis Marcelo, Belén y Noelia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el18/6/17|. Mario D. Diósquez, Noelia Botarda y sus hijos Lautaro y Constanza participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el18/6/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Juan Carlos Fernández y Sra. acompañan a su amigo Ariel e hijos, en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, SONIA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Hugo Cheein, su esposa Ana María Mirolo e hijos: Iván, Fefe, Rocio y Huguito y su nieta Amma participan con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, SERGIO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Recíbelo Señor Jesús y dale el descanso eterno. Su esposa Mirta, sus hijos Cristian, Maxi, Rita y Verónica, su padre Savier, su nuera María, su nieto Genaro, sus sobrinos Yesica; Emanuel, David, Noelia y Valle Beltrán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 14 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo San Juan 1548.

MATIELLO, CARLINA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Horacio H. Mussi, Lady B. de Mussi, Dra. María Alejandra Mussi, Dra. María Teresa Mussi y Horacio T. Mussi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Señor dale resignación a la flia. y brille para ella la luz que no tiene fin.

MEMA, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/6/17|. Su primo hermano Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, sus hijos y demnás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, y rogamos oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Sus hijos: Yudid, Walter, Pequi, Rody y René, hijos pol., nietos y bisnietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer el el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES VDA. DE RODRIGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su hija Maria de los Ángeles Pinto, y Marcelo Lastra. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRIGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su hija Olga Judid Rodríguez, su yerno Gavino Talavera, sus nietos Micaela y facundo Talavera participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan una oración en su querida memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Julia Rodríguez, su yerno Miguel y nietas Cecilia, Gimena y Eugenia. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su hija Maria de los Ángeles Pinto, y Marcelo Lastra. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus bisnietos Gonzalo Saavedra, Malena y Victoria Lastra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRIGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Tus hijos en el afecto: Oscar Tristán y Julio Eduardo (Dody ) Rodriguez y flias. participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Directivos y personal de Tele Imagen Codificada S. A. participan con dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Rodolfo Rodriguez y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el Parque de la Paz.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Amiga-hermana cuánto dolor por tu partida Q.E.P.D. Nelva Robles y flia. Participan con dolor su fallecimiento.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Elizabeth Cáceres de Bravo y flia. Acompañan a la Sra. Sup. Julia Rodriguez en este momento de pérdida de su amada madre. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Comunidad educativa de la Escuela Nº 4, acompañan con profundo dolor a su estimada colega Maria de los Ángeles y flia., por el fallecimiento de su abuela.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sonia Grillo participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga y compañera Julia Rodriguez y acompaña a toda la flia. Ruega oraciones en su memoria.

TRONCOZO, ENZO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Su padre Jorge, sus hermanos Milton, Mayra, Mauro, Pablo, Agustín, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

TRONCOZO, ENZO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Señor recíbelo en tu Reino y dale a él la luz que no tiene fin". Familia Contreras participan con dolor su fallecimiento.

TRONCOZO, ENZO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Que descanse en paz querido Enzo, que el Señor Jesús te reciba en su gloria. Que brille para vos la luz que no tiene fin". Tus amigos de la Congreso: Miga, Duro, Hugo, Carlos, Ramiro, Miyi, Negrito, Sapo, Exequiel, Franco, Cata, Víctor, Talo , Wester y Kin Kong participan con dolor su fallecimiento.

TRONCOZO, ENZO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Tus amigos de la San Juan: Bocha, Cuchi, Ratón, Rancho, Agustín, Germán, Araña, Tatu, Rata, Colu, Bobi, Mosca, Tavo, Jana, Cusqui, Carlitos, Matías, Chueco, Seba, Coñalo, Facundo, Fernando, Gonzalo, Gato, Gabi, Nilton, Pantera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VISGARRA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su esposa Rosa. Sus hijos Ana, Liliana, Mario, José, María, Marianela. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio de Sumamao. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

VISGARRA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Pedro Paz y flia., participan con pesar el fallecimiento de su primo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

BÓRQUEZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/82|. ¡Padre querido! Hoy se cumplen 35 años de tu encuentro con Dios. Pese al tiempo transcurrido, tu recuerdo permanece vivo en tus hijos que valoran tu amor y entrega. Te pedimos seas la estrella que desde el cielo siga acompañándonos como lo hiciste en vida. Te extrañamos Papi y algún día volveremos a vernos y nuestros corazones se llenarán de alegría por el reencuentro. Descansa en paz junto a nuestra madre y demás familia. Brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Teresa, José y Julio y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en iglesia La Merced.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa guerrera, ahora duermes en los brazos de nuestra Virgen María, protégenos y guíanos en este duro camino de la vida que nos toca transitarlo sin vos. Guerrerita mía, te llevo en mi alma. Su mamá Julia, sus papis (abuelos) Julia y Nicolás, sus tíos abuelos, sus tíos, primos, padrinos, amigos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas políticas Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomas invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 2 años y 3 meses de su partida. Ruegan una oración en su querida memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA PAZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/16|. Bendia sea tu pureza y eternamente lo sea ... al cumplirse un año de su natalicio, sus papás Laura y Lucas invitan a la misa en su recuerdo a realizarse en parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.

ALVARADO, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su esposa Teresa. Sus hijos Teresa, Gustavo, Guillermo y Daniel. Sus hijos pol. Arazeli, Cinthia, Walter. Sus nietas y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs. en cementerio Jardín del Sol. Cob. Caruso Cia. De Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus primos Luis E. Fochi y Juana A. Fernández, sus hijos, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cemet. Jardín del Sol (La Banda).

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus primos Beatriz Tomatis, sus hijos Ignacio, Ernesto y Federico y sus respectivas familias; Amelia María Tomatis y sus hijos José y Luis; Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a su familia y hermanos con familiar afecto.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Marta Zaccardi de Barbieri y sus hijos Marta Eugenia, Rolando Juan, María Inés y María Alejandra y sus respectivas familias acompañan a su familia en este doloroso momento.

GÁLVEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, al cumplirse nueve días. Su hija Dora Amalia Morante, su hijo político Eduardo Acosta, sus nietos Nazareno y Emanuel.

GÁLVEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. La congregación del Ministerio Jesús te ama por siempre del Bº J. Kennedy acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la pastora Dora Amalia Morante, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Raúl Vergottini, su esposa Silvia Mansilla y sus hijas Dra. Silvia Vergottini, su esposo Jorge Maestre y flia; y Dra. Marcela Vergottini, su esposo Fabián Lisa y flia, acompañan a Quique y sus hijos en el gran dolor que implica la partida de nuestra querida Inés. Elevamos oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Dra. Marcela Vergottini y familia acompañan a su padrino Quique y sus hijos en tan difícil momento, resaltando el recuerdo de la hermosa persona que fue y será por siempre la tía Inés. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Dra. Silvia Vergottini, su esposo Jorge Maestre, sus hijos María Agustina, María Milagros y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en paz.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. María Cristina Mansilla, sus hijos María Paula y Bruno; Daniel Mansilla, su esposa Gabi y su hijo Gonzalito acompañan a su querido amigo Quique y a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁLVAREZ, LUIS ROBERTO Of. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/14|. Hoy hace 3 años de tu partida hacia el reino de Dios y estás gozando de su presencia junto a nuestro Padre, todos los días te recordamos y no podemos creer que ya no estás con nosotros. Recordamos tu risa, tu voz, tus consejos, yo miro la puerta y te veo llegar nombrándome con esa voz inconfundible ¡cómo te extrañamos hermano querido, solo nos consuela pensar que estas con el Señor en un lugar maravilloso donde no existe el dolor ni la tristeza, donde todo es bello. Cuando Dios disponga nos veremos de nuevo y estaremos juntos para siempre. Tus hermanos Norma, Mirta ty Marta, tus sobrinos Ana María, Pinky, Luis y Cristian invitan a la misa que se oficiará en su querida memoria hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

GÁLVEZ DE MORANTE, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Querida Mamá: Hoy caminas con los ángeles por los senderos del cielo, con el mismo optimismo, fortaleza y amor que siempre nos brindaste. Tus hijas: Toñy, Norma y Dora Morante, agradecen a familiares y amigos que nos acompañaron y muy especialmente a tus queridos vecinos Ernesto Rodríguez, Clara Silva, Nelva de Gerez, Flia Roccuzzo, a los Bomberos Voluntarios de La Banda. A los Pastores Dorita y Eduardo del Ministerio "Jesús te ama por siempre". Tú hija Toñy, invita a la misa el día Lunes 19/06/17 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, a los 9 días de tú fallecimiento y ruega oraciones para que goces de la paz del Señor.

TUR, ALICIA RAMONA (MINONA) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 10/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su madre Lelia Pereyra, hermanos Orlando, Nidia y su esposo Mario Jerez, Lelia y Fany Tur; su hijo Fredy, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda) con motivo de cumplirse 9 días de su partida la Casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO Sub Crio. (q.e.p.d.) Falleció 19/6/16|. Hay personas que durante su vida dejan huellas profundas e inolvidables, así quedaron las tus huellas dentro nuestro. Nunca te olvidaremos. el silencio lo dice todo. Son los recuerdos de tu madre política Charo Ibarra; su cuñada Bettyana y su ahijada Aldana.

DÍAZ, AURELIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hijos Dora, Luisa, Maga, Julia, Carmen, Yoli, Marta, Roberto, Antonio y Andrés. Sus hijos políticos Yanina. Sus nietos Natalí y Rubén y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en cementerio de Forres. Cob. Iosep..Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 - Tel. 4219787.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Lic. Adela Chedid, Ing. José Cafure y flia; Tuti Chedid . Acompañan a Karina, Valentín y familiares, en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/16|. Querido Padre y esposo ya paso un año de tu inesperada partida y hoy hace un año que te extrañamos, sufrimos y lloramos tu ausencia física nuestros corazones se angustian y se llenan de impotencia porque es muy difícil despedir a un gran amor, un ser querido que tantos años compartimos que nos lleno de amor , cariño y protección , que extrañamos cada día que pasa. Te amaremos por siempre. Su esposa e hijos invitan a la misa que se oficiara el 25 del corriente en la parroquia Nuestra Señora de Loreto.

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/16|. Hijo querido nos quedó el ejemplo de hombre de bien, solidario, luchador, incansable, hoy sentimos tu ausencia física, porque fuiste el eje de nuestras vidas, el que escuchabas, el que buscaba a todo una solución, el que consolaba y nos hacia mirar con esperanzas el mañana. hoy a un año de partida sigues vivos en nuestros recuerdo. te amare por siempre tu desconsolada Madre Tina.

PEREYRA, FAUSTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Vivirás por siempre en nuestro corazón. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará; en verdes pastos me hace descansar". Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos. Lo recuerdan al cumplirse un mes de su fallecimiento. Las Termas.