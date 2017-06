"Si Cristina es o no candidata, no va a influir ni marcará las decisiones en las candidaturas"

19/06/2017 -

El líder del Frente Renovador sostuvo además que la expresidenta "es el pasado" y que "será la Justicia y la sociedad las que juzguen lo que pasó en la Argentina".

Así, resaltó a EL LIBERAL: "Si Cristina es o no candidata, no va a influir ni nos marcará las decisiones sobre las candidaturas que propondremos desde nuestro espacio. Sabemos que lo importante será presentar una alternativa para todos los argentinos, que les dé a los argentinos esperanza y ponga en la agenda central a las pymes, a los trabajadores, a los jubilados y a quienes no tienen trabajo, pero quieren tenerlo".

Luego, el legislador señaló: "La Argentina tiene que derrotar la idea de dos que se pelean por el poder. Hay que construir un solo país".

Asimismo, Sergio Massa subrayó que "hay gente que siente, mirando el pasado, indignación por la corrupción, y gente que mirando el presente siente la angustia por un Gobierno que piensa en muy poquitos".