Fotos Massa: "El apoyo de los santiagueños nos permite construir una alternativa junto a Pablo Mirolo"

19/06/2017 -

A menos de un mes de presentarse el frente electoral 1País, donde confluyen el Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur, el diputado nacional Sergio Massa, destacó la conformación de este espacio en Santiago del Estero, de cara a las legislativas nacionales, con el desafío de las Paso el 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. En diálogo con EL LIBERAL, el máximo líder del Frente Renovador a nivel nacional remarcó que el afianzamiento del espacio representa "una gran satisfacción, y los santiagueños en particular nos dan la oportunidad permanentemente y nos permiten construir una alternativa para la provincia, reconociendo además el liderazgo de Pablo Mirolo en La Banda. Esto, sin dudas me obliga a ser un agradecido con los santiagueños". Ahondó que "los bandeños fueron los primeros en mostrarle al país que podíamos construir algo más allá de la frontera de la provincia de Buenos Aires, y segundo porque en Santiago me hacen sentir muy bien, y porque queremos contarles los sueños que tenemos para concretar para la provincia y todo el país". Massa atribuyó el crecimiento político de su espacio a "la confianza que depositaron miles de argentinos", y bregó por redoblar su compromiso con distintas propuestas. "Pienso que la gran mayoría de los argentinos va a votar por una alternativa. Seguiremos en el mismo camino, con la eliminación del IVA para los alimentos y que bajen un 20% los 11 productos de la canasta básica, que permitirá que un trabajador santiagueño recupere $1.000 de su salario, o en el caso de un jubilado, que recupere $500 de su haber", sostuvo. Marcha atrás Entre los temas de actualidad que Massa siguió con preocupación, hizo referencia a la polémica quita de las pensiones por invalidez que hizo marcha atrás el Gobierno. "Fue lamentable, y muestra lo que es el Gobierno en esencia: si pasaba, pasaba", indicó. Dijo que antes de la "marcha atrás", desde el Frente Renovador "le pedimos al Presidente que piense con el corazón, porque con esa medida se afectó a muchas personas que nacieron con una discapacidad y necesitan que el Estado los cuide". Perspectiva El diputado nacional también se explayó sobre la proyección electoral del Frente Renovador en Santiago del Estero, atento a que después de las Paso, la ciudadanía santiagueña se someterá a la elección provincial para elegir la fórmula de gobernador y vice, además de renovar las bancas para diputados provinciales, comisionados y 2 intendencias. "Sigo pensando que Pablo Mirolo será mejor gobernador para Santiago que Gerardo Zamora", apuntó Sergio Massa.