Lo distrajeron con una batahola y le robaron dinero de la caja

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un hombre sufrió el robo de una importante cantidad de dinero desde la caja registradora, en momentos en que este intentaba calmar los ánimos de unos sujetos que provocaron disturbios en su local comercial.

Un hombre domiciliado en la localidad de Tres Cruces, departamento Jiménez, radicó una denuncia en la subcomisaría de El Charco, donde manifestó que un sujeto identificado como Daniel Rojas, y otros masculinos en estado de ebriedad, provocaron desorden formándose una gresca entre ellos, rompiendo mesas y sillas del local.

El denunciante, identificado como Néstor Fabián Ruiz, de 48 años, manifestó que la pelea se produjo pasadas las cuatro de la madrugada, y que alrededor de las siete de la mañana, cuando fue a controlar la caja registradora, se dio con la novedad del faltante de 4.000 pesos aproximadamente.

Ruiz manifestó que no sabe quién le habría sustraído, ya que en el momento de los disturbios varios clientes que se encontraban comiendo en el lugar a los cuales no conoce y no hay testigo que haya visto. Tras tomarse la denuncia, esta fue elevada al fiscal Dr. Rafael Zanni.