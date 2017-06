Fotos Dejaron inaugurada la urbanización del barrio Cristo Redentor de Ojo de Agua

19/06/2017 -

En un emotivo acto, el intendente de Villa Ojo de Agua, Antonio Bitar, funcionarios, concejales y vecinos, realizaron el corte de cintas para dejar inauguradas las obras de urbanización del barrio Cristo Redentor (cordón cuneta, veredas, pavimento y ampliación del tendido eléctrico). En su discurso, el intendente agradeció a todos quienes acompañaron, y dijo: "Los que hacemos política, los funcionarios políticos, nos debemos a la gente, a los compromisos políticos asumidos. Cuando habla de nosotros hablo de funcionarios, dirigentes y vecinos.Todos somos parte de esta promesa, de este cambio, cuando éramos una propuesta política, hoy somos un Proyecto Político, nos quedan cosas por hacer seguro, pero creo que el esfuerzo de los vecinos, de reunirse, de trabajar todos juntos, es el fruto de lo que podemos disfrutar aquí: ampliación del tendido eléctrico, cordones cunetas, veredas y pavimento". Recordó luego: "Hablábamos con los vecinos y nos decían que hace 15 años que no tenían agua,hoy podemos decir que ya está conectado en la red de agua potable". "Y no trabajamos solamente pensando en el agua y en el pavimento, sino también en la gente del interior, todavía tenemos 600 familias que no tienen baño, no nos podemos permitir que suceda esto, pero para eso necesitamos compromiso, acompañamiento". Sobre los tiempos que se avecinan, expresó: "Pronto tendremos elecciones y seguro vamos a andar visitando y vamos a hablar de gestiones y de las obras que se hicieron. Vamos a salir a conversar con los vecinos y le vamos a pedir que sigan confiando en este Proyecto Político que está dando soluciones a los de la ciudad y a los vecinos del interior, les vamos a pedir que una vez más confíen en nosotros y que acompañen este proyecto político". Acerca de los ejes de trabajo, enumeró: "Por eso hablamos de educación, porque necesitamos jóvenes y niños con educación; por eso apuntamos al trabajo, a la obra pública, porque es mano de obra ojodeagüense. Para que esto genere trabajo y la educación dignifica, les da libertad. Tenemos que asistir al acto eleccionario convencidos, viendo que hace tres años Ojo de Agua viene creciendo en educación, obras, en pavimento, en parques, en paseos, en viviendas rurales; para eso trabajamos". Dedicó unas palabras a los vecinos: "Quiero agradecerle al barrio y decirles que apenas podamos vamos a estar trabajando en el Salón de Usos Múltiples para el barrio y esto no es una promesa, es un proyecto que está encaminado. Para despedirme, les deseo feliz Día del Padre a todos y a las madres que también hacen de padre". En un párrafo aparte, enfatizó: "Les quiero decir por los niños del barrio Cristo Redentor, que no nos podemos permitir que nos mientan más, por esa placita mentirosa que durante 30 años les hicieron creer, seguramente van a venir a querer hacer política. No podemos permitir que después de 30 años, cuando mágicamente el terreno de la placita que era del barrio hoy es parte del patrimonio de la familia que antes nos gobernó". En su saludo, final, Bitar señaló: "Por Gerardo Zamora 2017, por un Ojo de Agua mucho mejor. Agradezco el apoyo del Gobierno de la Provincia que hace posible que podamos seguir creciendo".