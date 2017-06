Fotos Flor Marcasoli, sin filtros: le contestó a "Fede" Bal y a Carmen Barbieri

Al hablar con Flor Marcasoli, sindicada como la tercera en discordia entre "Fede" Bal y Laurita Fernández, resulta casi imposible no hacer mención al hijo de Carmen Barbieri. Sin embargo, debido a las cartas documento que la vedette recibió de parte de su ex, intimándola a no nombrarlo más, la nota transcurrirá con menciones elípticas hacia el participante del Bailando, aunque sin hacer alusión a su nombre. "Yo estoy bien, siempre hablé con la verdad. Él en el verano me decía que estaba solo, soltero, que no tenía compromisos. Entonces, yo me quedaba tranquila y siempre actué de buena fe, le creí, y me aferré también porque estaba pasando por un momento familiar complicado con mi tía y pensaba ‘no creo que tenga la maldad de andar mintiéndome o diciéndome algo que no es sabiendo el momento por el que yo estaba pasando’. Entonces, me sorprendió cuando llego a Buenos Aires y él blanquea una relación, me hizo muy mal, yo también salí lastimada, fue una desilusión total", dijo Flor en referencia a su ex y cómo quedó como la tercera en discorida entre el ex campeón del Bailando y su bailarina. Decepcionada "Me lastimó, siento que jugó con mis sentimientos. Hoy no sé si es dolida la palabra, porque siempre me ponen como despechada y nada que ver, es una decepción de la persona que pensé que era más inteligente. Si necesitaba decirme o aclarar algo me hubiese gustado que fuera de otra forma. Que me mande carta documento cuando en el verano él elegía estar conmigo, me decía las cosas que me decía, que sentía amor y demás, no lo entiendo, me parece que está mal asesorado", recalcó la joven. "Estoy decepcionada, no me interesa saber nada de él, pero no por una cuestión de dolor sino porque me defraudó como persona, como ser humano, ni siquiera como hombre. Ya quedó en el pasado, venció, caducó", agregó. Con respecto a las agresiones que recibió por parte de Carmen Barbieri, Flor expresó: "Me duele que me diga que soy una desagradecida, cuando siempre hablé bien de ella, jamás hablé mal, al contrario, y ella se zarpó con unos comentarios que hizo con respecto a mi familia, una pérdida que yo tuve. Una cosa es que a mí me diga lo que quiera, como me ha dicho basura, desagradecida y no sé cuántas cosas más, a que se metan con otra cosa que nada que ver’. ‘Mi problema no es con ella, es con el hijo, entonces si querés defender lo indefendible..."