Fotos Mariana Nannis defendió a Yanina: "Ella es la víctima"

19/06/2017 -

En el pasado supieron tener un enfrentamiento a partir de algunos comentarios que Yanina Latorre (48) había hecho con respecto de la vida que llevaba Mariana Nannis en Europa. Sin embargo, como dice el refrán, "lo cortés no quita lo valiente", y, ante el momento que está viviendo la panelista de Los Ángeles de la Mañana, la mujer de Claudio Caniggia (50) no dudó en solidarizarse con ella. "Ella no es santa de mi devoción, no es amiga mía, pero en este momento, digamos la verdad, la han jodido, la víctima es ella. Yo no te puedo decir otra cosa, no hay ningún macho que haya salido a decir que se co... al marido, hay una pu... de mi... que está diciendo que se acostó con el marido. Bueno, obviamente tiene que mostrar pruebas, y después ella tendrá que fijarse qué es lo que va a hacer", expresó. "Yo si fuera Yanina Latorre me sentaría en un programa de televisión y llamo a todas las pu... de la República Argentina para que me digan a ver qué hicieron, pero con pruebas, porque no podés salir a decir yo me acosté con éste y joderle el matrimonio a otro, eso no se hace. Pero las pu... de Argentina dan para cualquier cosa, porque se acuestan por una botella de champagne, porque no dejan de ser pu... y no les importa si hay familia o no hay familia. Aparte que a los hombres no les importa, porque el tipo que se acuesta con una pu... le importa una mie... de su mujer y de sus hijos", expresó en diálogo con Susana Roccasalvo (61) para Implacables. Y agregó: "Yo no trabajo en tv por dos pesos, yo respeto a mi familia. Ahora, yo en lugar de ella llamaría a todas las pu..., pero tenés que tener huevos para eso, y no creo que ella los tenga, es más fácil sentarse a llorar". Sobre una posible infidelidad de Claudio Caniggia, Mariana Nannis bromeó: "Les debe pagar muy bien, porque las tiene a todas calladitas".