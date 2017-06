Fotos "Cuando vuelvo a mi casa estoy destruida, y Diego devastado"

No fue la mejor semana para Yanina Latorre. En medio del escándalo que se generó por los supuestos chats y videos íntimos entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, la mujer del ex futbolista volvió a referirse a cómo lleva adelante la relación que mantiene con su marido. En el programa de Radio Mitre, "Polino Auténtico", que conduce Marcelo Polino y donde la rubia es panelista, reveló: "Cuando vuelvo a mi casa estoy destruida, y Diego devastado, está peor que yo". De todas maneras, Yanina reconoció ante sus compañeros: "En mi casa se come, se dialoga y se habla normalmente. Obvio que ahora no hay mucho diálogo con Diego. Estoy enojada, pero se puede la convivencia. Aunque hay momentos que me agarra odio, como me agarran brotes terribles". Sobre cómo maneja la situación con sus hijos Lola y Diego, dijo: "Prefiero seguir así de fuerte sobre todo por la tranquilidad de mi hijos. Lo que no puedo resolver es el dolor de mis hijos y la vergüenza que sienten".