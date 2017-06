Marley contó que su padre estaría feliz por él

19/06/2017 -

El 26 de agosto de 2015 viajó a Los Ángeles para tener una reunión en Growing Generations, una agencia de maternidad subrogada, y cumplir su sueño de ser papá. Una siberiana de 26 años donó los óvulos y se eligió a una mujer negra norteamericana para implantar el embrión. El 8 de noviembre nacerá su primer hijo, Mirko -nombre elegido en honor a su ascendencia rusa-, en una clínica de Chicago y él se instalará allí unos días antes junto a su madre para presenciar el parto.

Ayer no fue un Día del Padre más para Marley. La "pancita" está lejos, es cierto, pero Mirko ya forma parte de su vida. "Todo el mundo me saluda, me felicita, me abraza, es como un tema nacional. Me llamó Darío Turovelzky, el director de contenidos de Telefé, y me dijo ‘vamos a hacer un video institucional del Día del Padre y quería saber si podemos usar tu imagen’. Dije que sí, pensé que iban a aparecer varios padres del canal. Cuando vi que era todo sobre mí... Primero me emocioné. Después todo el mundo me empezó a llamar, incluso gente llorando: nunca me imaginé una cosa así ni que la gente lo tomara de una manera tan positiva. Es como si alguien de la familia estuviese esperando un hijo. Es muy emocionante", contó desde su casa de Torcuato, y recordó también a su padre Jack, fallecido en el 2004.

"Mi papá ya no está, entonces los últimos años el Día del Padre fueron un poco bajón. Pero ahora tiene un significado especial, ya estoy en la semana 19, a mitad de camino, y organizando todas las etapas que se vienen, hasta que llegue el día del nacimiento", agregó.

Por otra parte, aseguró que su padre estaría muy feliz con los pasos que está dando para formar su familia. "Era mi máximo fan. Vivía en Carapachay -mi mamá sigue allí- y a todos los negocios que iba decía ‘hoy mi hijo va a estar con Susana’ o ‘va a estar con Mirtha’ o con quien sea. Sabía todo lo que iba a hacer en la televisión, era como una especie de prensa y le hablaba de mí a todo el mundo. Hoy en día estaría orgulloso, hablando de Mirko. Mi mamá me dice que todos los que la conocen la abrazan y la felicitan por esto que me está pasando. Le resulta muy extraño porque yo elegí esta carrera, pero ella no tiene nada que ver", señaló.

Sobre su padre Jack, contó: "Se me viene a la mente cuando éramos chicos y jugábamos. Jugábamos mucho. Él se iba a trabajar a la mañana y volvía tarde, pero los fines de semana, con mi hermano, los pasábamos con él. Ya cuando era más grandecito íbamos a un bar en la esquina de casa y jugábamos campeonatos de pool, por eso me puse una mesa en casa. Ahora que tengo sobrinitos chicos me pongo a jugar con ellos y muchas veces piensan que me ganan en los juegos, pero yo me dejo perder. ¡Ahora me doy cuenta de las veces que me dejaban ganar a mí!", cerró.