Tomasito Süller: "Con Tyago Griffo hubo besos y tocaditas en un auto"

19/06/2017 -

Tras la irrupción de Santiago Griffo en el Bailando, donde levantó suspiros por su carisma y tractivo físico, comenzaran a surgir detalles de su vida.

Al respecto, el cantante de Trulalá aseguró: "Cuando los hombres me piropean, me río porque está todo bien, pero a mí me gustan las mujeres".

Pero otros afirman lo contrario sobre su sexualidad. Uno de ellos fue Pablo Verxelitaki, el peluquero tucumano quien salió a contar una supuesta relación con el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana".

En este contexto, y como si faltaran personajes en la historia, apareció Tomasito Süller, quien dijo a DiarioShow.com que: "El ex del hijo de ‘La Bomba Tucumana’ era amigo mío. Yo sabía que ellos salían porque han venido a Buenos Aires juntos. Los he visto. Para mí Tyago era un chico más del montón, un novio de mi amigo".

Y agregó: "Una vez en una disco de Palermo me lo crucé en el VIP a este chico, Tyago, y me puse a charlar. Champán viene, champán va. La cuestión que él me había dicho que no estaba más con mi amigo y nos besamos en el auto cuando nos fuimos. Fueron besos, tocaditas y un poquito más".