Lamothe no cierra la puerta a una posible reconciliación

19/06/2017 -

Desde que estalló la noticia sobre la sorpresiva separación de Esteban Lamothe (40) con Julieta Zylberberg (34), quienes tienen a Luis Ernesto (4), el actor decidió no hablar de su intimidad.

Pero, en esta oportunidad, Lamothe dio algunas pistas sobre el final de su relación de 10 años, en el ciclo radial de Catalina Dlugi. "Estoy aprendiendo a vivir solo. Es muy difícil la verdad. Vivo en una casa solo, es temporal, no es mi casa definitiva. Estoy concentrado en estar con mi hijo. Con Julieta me llevo bárbaro así que las cosas son tristes, pero fáciles... y eso es un montón. Mi hijo está bien, no voy a contar los pormenores, pero tiene una mamá y un papá que se quieren", dijo.

En cuanto a los motivos de la ruptura, señaló: "Yo le hecho más la culpa al paso del tiempo. Creo que pasa por una cuestión de que no estábamos siendo la mejor versión el uno para el otro, y dijimos ‘bueno, paremos un poco porque nosotros somos mejor que esto’. Vamos a ver qué pasa. Y fue eso. Fue muy consensuado y muy charlado, y eso hace que las cosas sean más tristes. Más fácil es hacer un puterío o que alguien se vaya con otro. No descarto una reconciliación".