Wanda Nara y Mauro Icardi, los inventores del "icardear" a López

Mauro Icardi ya hizo historia ¿tanto como para que su nombre y apellido figuren en los libros grandes del fútbol? No todavía. Pero sí como para que la Real Academia Española considere la posibilidad de incorporar un nuevo verbo. Icardear: dícese del hombre sigiloso que, desconociendo ciertos mandatos sociales, termina conquistando a la esposa de su mejor amigo. Porque esa palabra ya ingresó en el vocabulario popular. Lo ocurrido es vox populi. Maxi y Mauro eran compañeros en un club italiano (Sampdoria), contaban con muchas horas libres por día (como todos los jugadores), y debido a que Icardi no tenía novia, López lo invitaba a pasar tiempo con su mujer y sus tres hijos varones. Las malas lenguas dicen que fue como soltar un zorro en un gallinero, pero no reparan en alguien: en la propia Wanda.

Al fin de cuentas fue ella quien decidió alejarse de Maxi, a quien más de una vez señaló como un marido infiel, y brindarse por completo a un amor que ya prosperó en dos hijas.

De la mano de Icardi pasó por el altar en junio de 2014, y hoy -gracias a la experiencia adquirida junto a López- lo representa, logrando contratos millonarios que los dos disfrutan a puro lujo.