Choque, operativo de seguridad y temor en Champs Elysees

El hombre que atacó con su auto un vehículo de la gendarmería en la turística avenida de los Campos Elíseos de París el lunes por la tarde, nació en 1985 y está fichado como "S", sigla reservada a los sospechosos de radicalización, según el diario Le Parisien. El sospechoso arrestado estaba armado y está gravemente herido.

El incidente no ha causado heridos, según el canal informativo BFMTV, que destacó que se trata de una colisión "voluntaria" y que ha producido un pequeño incendio. Según indica AFP, el vehículo explotó a raíz del choque contra la furgoneta de la policía. La sección terrorista de la fiscalía de París abrió una investigación.

La zona del incidente, que ha sido acordonada por la Policía, es en el comienzo de la avenida, muy cerca del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa, que se prepara para recibir dentro de unas horas al rey Abdalá de Jordania.

