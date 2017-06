Fotos Maradona, durísimo contra Sampaoli y Verón

Diego Armando Maradona tiró con munición gruesa desde Dubai y pocos salieron ilesos. Uno de sus apuntados fue Jorge Sampaoli, a quien acusó de no saber de fútbol y de haberle incumplido la promesa de un homenaje en Sevilla, entre otras cosas.

“Lleva ocho entrenadores a Ezeiza; para llevar ocho entrenadores que se quede en la casa”, empezó el 10 en diálogo con Estudio Fútbol.

“Sampaoli no sabe más que Bauza. Le tirás una pelota y te la devuelve con la mano. Si no nos ganaba la final en Chile, no lo conocía ni la familia”, agregó un Maradona visiblemente alterado por la actualidad de la Selección.

No le perdonó la confección de la nómina para los partidos ante Brasil y Singapur. "La lista la armó Verón", disparó contra la Bruja, otro de sus blancos predilectos. “Que mejor arme la lista de Inglaterra”, le espetó al hombre de Estudiantes.

Y en esa primera convocatoria de Sampaoli apareció un nombre polémico y que al 10 no le resultó nunca indiferente: el de Mauro Icardi. "En vez de llevar a Icardi hubiese llevado a Benedetto o a Alario", empezó su diatriba, y continuó: "Llevarlo para conocer a los kinesiólogos y dejar afuera al Kun fue una locura".

"El Kun le da mucha más velocidad; es más eléctrico. Por eso me duele tanto que por darme una cachetada futbolística a mí llamen a Icardi", agregó Maradona, y se situó en el centro de la polémica cuando sentenció: "Están más pendientes de lo que diga Maradona que de lo que necesitan en la cancha".

Por último, recordó una promesa incumplida de parte del oriundo de Casilda. "A mí Sampaoli me falseó", empezó Maradona, y contó por qué: "Me llamó cuando estábamos en la Davis en Croacia y me dijo que me iban a hacer un homenaje en Sevilla. Después vino lo de la Selección y no me llamó nunca más", cerró el ahora DT de Al-Fujairah, de Emiratos Árabes Unidos.