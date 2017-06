Una niña canta como Céline Dion y es furor en YouTube

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Una pequeña, de nueve años, se convirtió en furor en YouTube por su actuación en el reality de talento "America's Got Talent" al cantar la canción de la película "Titanic", "My Heart Will Go On", de Celine Dion.

La niña de nombre Celine Tam Tuns se presentó en el programa junto a sus padres y su pequeña hermana. Además, confesó ser fan de la cantante.

El video, que fue compartido en YouTube por la página oficial del programa, fue reproducido por más de ocho millones de personas.

