FÚNEBRES | 20 de Junio de 2017

- Jorge Antonio Acuña (Nva. Francia)

- Amanda de Jesús Guzmán

- Juan Florencio A. Bustamante (Sol de Mayo)

- Susana Violeta Martínez (Frías)

- Pura María Véliz

- Elva Ursulina Paz

- Nazaria Drube

- Rubén Ernesto Sorroza (Frías)

- Sofía Guerrini de Carrillo (Bs. As)

- Ynés Hipólita Tolosa

- José Anastacio Medina

- Carlos del Valle Tévez (La Banda)

- Orlando Francisco Ledesma

- José Benito Juárez

- María Luisa Cabello

ABDALA DE GAZZE, MARIA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta. Fe) el 17/6/17|. Su hermano Aldo W. Abdala, su cuñada Miriam y sus sobrinas Liliana y Mariela participan su fallecimiento y elevan oracioens por su alma.

ABDALA DE GAZZE, MARIA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta. Fe) el 17/6/17|. Sus sobrinos Dr. Rodolfo Gavícola, Dr. Aldo Gavícola, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABDALA DE GAZZE, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta.Fe) el 17/6/17|. Sus sobrinas María de Luján Tauil, Amira Isabel Tauil y Graciela del Valle Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA DE GAZZE, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta.Fe) el 17/6/17|. Ingenieros Juan y Ricardo Schiava y familias participan su fallecimiento. Elevasn oraciones en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de su hijo Raúl: Lucas, Claudio, Cecilia, Sebastián, Patricia, Ramiro, Nelson y Diego participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Acompañan en este dolor a su hijo Raúl y flia, sus compañeros Carina, Graciela y Omar. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. "Que brille apra él la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hijo Raúl de sistemas y redes de Tarjeta Sol: Roxana, María José, Carlota, Mariano, Guillermo, Pablo, Alejandro, Julio, Gustavo y Juan acompañan con profundo dolor a su compañero Raúl en tan irreparable pérdida.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de su hijo Raúl de Análisis de Riesgo, Rita Gómez y los chicos de Beta SRL. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de su hijo Raúl; Adriana Di Filippo, Gonzalo Ledesma, Emanuel Tranfo participan con pesar su fallecimiento. Elevan una plegaria en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Dpto. Ventas, Dpto. comercios, Roberto Sabaini King, Héctor Ricardo Pellene, Héctor Ricardo Orellana participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de su hijo Raúl; Federico Urquiza, Miguel Conejero, Antonio Villa participan con pesar su fallecimiento. Elevan una plegaria en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de su hijo Raúl de tesorería y y sector administrativo contable participan con pesar su fallecimiento. Elevan una plegaria en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Raúl nuestros pensamientos y oraciones están con vos y tu flia. Sentimos mucho tu pérdida. María Marta Galván, Mariela Fringes y Esteban Carabajal Salazar participan su fallecimiento.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Querido Raulito, te acompañamos en tan dolorosa pérdida y rogamos a Dios su eterno descanso y que brille para don Raúl la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria. Q.e.p.d. Tus compañeros de Tarjeta Sol: Noelia, Adrián, Erika, Hugo, Claudia, Romina, Cristian, M. Laura, Luz, Facu S. Lucky, Facu F., Fernanda, Fátima, Paola, Mario, Francisco, Blanca y Ricardo.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Personal de Mercurio SA participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo el Sr. Acosta Raúl Ariel y elevan una oración en su memoria.

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Miembros del directorio de Mercurio SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Acosta Raúl Ariel y acompaña a la familia en tan difícil momento.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Querido Dani duele mucho tu partida y que Dios proteja a toda tu familia y les de la resignación que ellos necesitan. Tus amigos que nunca te olvidarán: Hugo y Azu, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Silvina Santillán, Gustavo Bianchi, sus hijos Agustín y Martín participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Mechi Santillán, su esposo Miguel Torres, sus hijos Santiago y Juan Cruz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Señor dale el descanso eterno. Elsa de Guzmán, Amalia, Ariel Guzmán y flia, participan y acompañan con profundo dolor a la querida amiga y compañera Gladis en tan doloroso momento por la pérdida irreparable de su amado hijo Dani. Nos es difícil expresar cuanta tristeza, embarga esta mala noticia, la pérdida de un ser querido como es un hijo. Gladis que Dios te bendiga y te de consuelo, resignación y fortaleza. Elevando oraciones por la paz de su alma.

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Lucía Inés Guzmán y sus hijos María y Carlos y Martha Cruellas, acompañan a su muy querida amiga Gladys y la abrazan estrechamente por tan inmenso dolor, pero seguros de que descansa en el regazo del Señor y bendice a su familia. Oran por el y piden resignación para sus deudos.

CABELLO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus hijos Andrea Vanina Juárez, Lis Ponce, h. polt. Gustavo Coronel, Marcel Carabajal, nietos Sayen, Malen, Gustavo, David, hermanos José, Aurora, Josefa y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 hs. en cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su nieto Julián Migueles, nieta política Guadalupe Acosta, bisnietas Gricel y Mailín Migueles participan ncon profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. El Servicio Medico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su hijo Miguel Ángel y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Lamentamos profundamente su partida. Ruth Filippa de Frediani y familia. En su larga y fructífera vida, volcó su gran amor por la enseñanza, como directivo y docente de vocación. Sus ex- alumnos la recordarán con alegría de haber sido sus discípulos y sus hijos estarán orgullosos de la madre que tuvieron. ¡Querida Eva, gracias por el cariño que supiste brindarme! El Señor la reciba en sus brazos y con su gracia, descansa en paz.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. El Centro Amigos del Ciego de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la ex-integrante de la comision directiva de la Institucion y benefactora y hace llegar sus condolencias a sus hijos y demás familiares.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su cuñada Nelly Migueles de Barrientos, Juan Luis Barrientos y sus hijas María Patricia Barrientos y flia y María Lucrecia Barrientos y flia, acompañan en su dolor a sus hijos Alfonso y Cady y rogamos por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Compañeros de trabajo del SMAUNSE de su hijo Miguel Ángel y su nieto Julián Migueles, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus amigos Pila, Tato y Magui Urtubey y su nieto Patricio Migueles Urtubey participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Evita, acompañan a sus hijos y familiares en estos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Gustavo Alegre, Maryté Aprile, sus hijos Gustavo,Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás y Agustina Alegre, acompañarn a sus hijos en este doloroso momento.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac, e hijas María Luz y Rosina Monti, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CHARY DE MIGUELES, EVA STELLA MARYS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la Firma Industrias Primonti S.R.L. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su hijo Juan Carlos, nuera Amalia, nietos Martín, Hilda y María, bisnieto Juan Martín, siempre te recordaremos con amor y cariño, Nunca te olvidaremos abuela querida.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su hijo Juan Carlos, h. pol. Amalia, nietos, bisnietos y demás fam., part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad hs. 11. Casa de duelo P.L.Gallo 330 S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su hermana Solana, sus hijos Guillermo y Chabela, Manolo y Yuli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Sus nietos Tere, Juanca, Lito, Ana, Juan Manuel y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus sobrinos Jeny, Vitín, Matías, Vale y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus sobrinos Yeny Auad de Gattás, Carolina Auad de Ávila y sus respectivas familias participan con dolor su falleciiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su sobrino Guillermo y Chabela, sus hijos Guillermo, Fernando y José, nietos Guillermina, Marttina y Camilo, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su sobrino Manolo y Yuli, sus hijos Luis Alberto y Marcela, Andrés, Fabián y Maria, nietos Juliana, Yoel, y Franchesca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos sseran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su sobrina Margarita Ynés Drube e hijos y nietos, participan el fallecimiento de su tía Nazaria y ruegan oraciones een su querida memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Sus sobrinos Nena, Yoni y Leisa Drube y sus respectivas familias participan con profundomdolor el fallecimiento de su tía Nazaria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Su cuñada Lucy de Drube, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restoss seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Walter Drube y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su tía y madrina Nazaria. Elevan oraciones en su memoria.

DRUBE, NAZARIA (q.e.p.d) Falleció el 19/6/17|. Dr. Jorge Arnaldo Drube y flia., participa con dolor el fallecimiento de su tía Nazaria y elevan oraciones en su memoria.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Su sobrina Cristina Zavalía, su esposo Raúl Sabouret y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. María Isabel Zavalia de Meneghini y sus hijos Javier, Agustín, Carolina, Isabel, Magdalena, Patricia, Federico y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Moño.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Amalia A. Zavalía Guerrini, participa con dolor el fallecimiento de su querida tía Moño, conjuntamente con sus hijos Amalia Lía, Lucía, Mario Benjamín y Francisco José Bonacina. Ruego una oración en su memoria.

GUERRINI DE CARRILLO, MARÍA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 18/6/17|. Facundo Zavalía y María Fernanda y sus hijos Lourdes, Sofía, Facundo y Sol participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, AMANDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su esposo Juan Carlos. Su hijo Juan José y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Los Morales. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JUÁREZ, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus hijos José, Cintia, Martín, Franco, H.polit. Carina, Narella, Pablo, sus nietos Victoria, Ambar, Aitana, Gerónimo, Guillermina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en cementerio El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JUÁREZ, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su hijo José Juárez Beck, su nuera Karina Guzmán y sus nietas Victoria y Ambar participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Zanjón.

JUÁREZ, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Dios te recoja en su morada santa donde no hay dolor, ni llanto, siempre estarás en nuestros corazones. Alberto Sposetti y flia, Iván Sposetti y flia, Giselle Sposetti y flia y Narella Sposetti y flia.

JUÁREZ, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Concédele Señor entrar en tu paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría. Dale el descanso eterno y resignación a su flia,. Esther, Romina y Gian Sposetti.

JUÁREZ, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su consuegra Luisa, Manuel y sus hijos Cecilia y Víctor y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Zanjón.

LEDESMA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hermanos Hilda, Mario, Hugo, Elva, Zulema, hermanos políticos Mirta, Liliana, Rosa, Cacho, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio La Piedad. Cobertura Caruso cia. Argentina de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MEDINA, JOSÉ ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su hijo Medina, Ramón José participa su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio El Zanjón. Casa de duelo P.L.Gallo 330 Sala vel. nº 3. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, ELVA URSULINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su esposo Lalo, hijos José, Marcelo, Carlos, h. pol. Vilma y Marcela, nietos Cinthia, Yesica, Enrique, Carlitos, Nay, Emiliano, Carolina, Santiago, Marcos, Mauricio, Ulises y Amira participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Piedad. C/D calle 14 entre 110 y 111 bº Borges. SEPELIO SANTIAGO.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus hijos Olga Judid, Walter Eduardo, Julia Estela, Rodolfo Eduardo y Eduardo René Rodríguez, hijos políticos, nietos y bisnietos lloran desconsoladamente su partida pidiendo a Dios la tenga a su lado. Ruegan una oración en su santa memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su hijo político Miguel Isas. su nieta Gimena G. Isas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Madre mía, nos dejas un dolor inmenso, pero sabemos que estças en el paraiso. Te amaremos eternamente. Su nieta Maria de los Ángeles Pinto, nieto pol. Marcelo Lastra y bisnietos Gonzalo, Malena y Victoria participan con profundo dolor tu partida.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. El Personal de la Escuela de Capacitación Nº 21 María Ester Santillán, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Judith Rodríguez de Talavera. Ruega oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus ex-compañeros de la Escuela de Capacitacion Nº 21 María Ester Santillán: Enrique Anglade, Norma de Marañón, María de Luna, Isabel de Povedano y Elisa Gallo participan con dolor la partida de la querida señora Olguita y mamá de la ex-compañera Judith de Talavera. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Dirección del Nivel Inicial, Cuerpo de Supervisoras, Gabinetistas, personal administrativo y de maestranza, acompaña a Julia y sus hermanos en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. La comunidad educativa del Jardin Nº 61 Mi Capullito participan el fallecimiento de la madre de su ex-supervisora Prof. Julia Rodriguez.

ROBLES VDA. DE RODRÍGUEZ, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Los Jardines de Infantes Independientes y Anexos del Dpto. Rio Hondo zona Nº 11 participan el fallecimiento de la madre de su supervisora Prof. Julia Rodriguez.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus hijos Mario, Titina, Olga, Manuel, Alva, h. pol. Ramón y Olga, nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Pque. El Descanso a las 15 hs. Casa de duelo P.L. Gallo 330 Sala 2. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus nietos Sergio y Mariela, Germán y Noelia, Mario y Karina, Daniela y Gabriel, Angel y Karina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 15 en el cementerio El Descanso.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su nieto Mario Sánchez, su esposa Karina, sus hijos Virginia, Rocio y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio El Descanso.

TOLOSA, YNÉS HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Su nieto Sergio Sánchez, su esposa Mariela, sus hijos Germán, Diego y Marisol Sánchez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso.

VÉLIZ, PURA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sus hijos Eva, Rosa y Oscar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Guampacha Dpto. Guasayán.

VÉLIZ, PURA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Nos encontraremos en el Paraíso. Sus nietas Elva Gomez, Romina Bustos y Ricky, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Guampacha Dpto, Guasayán.

VÉLIZ, PURA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Argentina de Gutiérrez, hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su nuera y consuegros. Ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de Guampacha Dpto. Guasayán.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. A ti Señor queremos agradecerte por los años compartidos como madre y hermana. El recuerdo de tu sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Te pedimos que la lleves junto a Ti, a gozar de tu paz, de tu luz, de tu amor. Desde el cielo continúa guiándonos por la senda correcta y ten por seguro que tu recuerdo siempre guiará las mejoras decisiones. Enséñanos a tener la fortaleza de espíritu, la fe en la oración y ruégale al Señor y a su Madre la Santísima Virgen, nos ayude a resignarnos de vivir sin tu presencia. Te extrañamos mucho y te amamos pero nos queda el consuelo de pensar que ahora estás en el cielo y velas por nosotros. Su hija Carla Agustina Rodríguez y su hermana Lidia Aguirre invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. El Centro de Residentes Choyanos Juan Carlos Infante del Castaño participa con mucho dolor el fallecimiento del hermano de su secretaria Gladys y la acompaña en este doloroso momento. Que en paz descanse.

CORONEL, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/00|. Sus hijos Eduardo y Rosy, hijo político Tono Allende, sus queridos nietos Ma. Laura y María Florencia Allende Coronel, Sonia, Pablo y Luis Coronel invitan a la misa a efectuarse hoy a las 20.30 hs en parroquia San José del Bº Belgrano en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Eliana, nuestro querido ángel, a 6 meses de tu viaje a lugares venideros, oramos para que te encuentres en la calidez del hogar de Dios junto a seres de luz como vos. Tu familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

ROBLES, MARÍA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/14|. Hija querida desde tu partida dejaste un gran dolor sobre nosotros, fue muy difícil aceptar tu duelo, es muy duro vivir sin vos, fuiste un ejemplo de hija, hermana y amiga, permanecen en el tiempo. Jamás te olvidaremos. Sus padres Marta y Luis, sus hemanos Mario, Liliana y Carlos, sus cuñados y sobrinas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Lucía, al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

ZAIDMAN DE GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Madre ya descansas en la casa del Padre. ¡Te amamos! Sus hijos Norma y Victorio Cesca, David y Magalí Bravo Mayuli, Ramón y Eve Luz Carabajal, nietos, nietos políticos y bisnietos agradecen el cariño, oraciones y acompañamiento recibido en el proceso de enfermedad de nuestra madre e invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria

ZAIDMAN VDA. DE GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "El amor es la fuerza que todo lo trasciende: La Vida y la Muerte". Siempre te recordaremos con todo amor. Tus hijos Ramón Ernesto Gerez y Hebe Luz Carabajal de Gerez y nietas Pamela María, María Florencia y María Luz Gerez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de conmemorarse nueve dias de su fallecimiento.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. El amor por los hijos es el sentimiento más grande que el ser humano puede experimentar no se iguala a nada, por eso el dolor que provoca su muerte no puede describirse. Tu partida me dejó destruida y no puedo encontrarle sentido a la vida. Me desespera el saber que ya no puedo verte, oirte, besarte, ni abrazarte. ¿Qué voy hacer con todo el amor que tenía para darte? ¿Cómo hago para volver a sonreir o encontrar la felicidad? Siento que mi corazón se seca día a día. Espero poder pronto estar junto a vos por que no encuentro una razón para estar aquí. Por el momento voy hacer de cuenta que viajaste que no estás muerta hija porque de esto no puedo ni quiero convencerme. Siempre en el corazon de tus padres Magdy Salto y Alberto Luna te recuerdan a 2 meses de tu partida.

ALVARADO, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "Bienaventurados los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios". Mat. 5. Su sobrina y ahijada María Fernanda Alvarado y flia, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (Buñi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Dios te reciba en su santa gloria". Compañeras de su hija Claudia Santillán de la Escuela Nº 1004 de Brea Pozo. Lorena, Roxana, Blanca, Nolmi, Marcelo, Rita, Belén Santillán, Carolina Bravo, Carolina Manzur, Rita Castillo, Nancy y Silvina, participan su fallecimiento.

CRUZ, CELIA BONIFACIA (Buñi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Personal directivo, docente y maestranza de la Escuela Nº 1004 de Brea Pozo participa el fallecimiento de la madre de su colega y docente de la Casa Seño Claudia Santillán. Rogando resignación para toda su familia.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Gustavo Infante del Castaño participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Dr. Juan Gerbino y lo acompaña espiritualmente en este difícil momento.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su amiga y vecina de siempre Mercedes Urbani y Luis Scrimini, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su hija Gabriela Tévez, hijo político Benicio Rojas, tus nietos Ana María y Guillermo Agustín, participan con profundo dolor tu partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su hija Veronica Tévez, nietos Sabrina, Tamara y Benjamín, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su hija Estela Tévez, su hijo político Fernando Verdun, sus nietos Lourdes, Gimena, Mauricio, Maximiliano, Josefina y bisnieto Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hijos Gabriela, Daniel, Verónica, Estela, Ariel, h. pol. nietos, bisnietos, hermana, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso Comp. Arg. de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su hermana Gladis Graciela Tévez, su hermano político César Durval González, sus sobrinos Paulo César y Vanina Luján, su sobrina nieta Valentina Luján, lo despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus primos hermanos Mirta, Chicho y Oscar Tévez, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Gogui y Betty Rojas, sus hijos María Elena, Jorge Gabriel y María Milagros, acompañan en este momento de dolor a la familia, por la partida de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. María Edith y Cecilia Rojas; Mavi y Germán, acompañan a sus primos Gaby y Benicio, a sus sobrinos Anita y Guillermo en tan doloroso momento. Orando por su pronta resignación.

ACUÑA, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su esposa Selva. Sus hijos Silvia y Noemí. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Nueva Francia. Cob. Caruso Cia. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BUSTAMANTE, JUAN FLORENCIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Sus hijos Elena, Roberto, Rosa, Mario, Alberto, Hugo, Simeón y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio de sol de Mayo. Cob. Caruso Cia. de seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, SUSANA VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Su esposo Horacio Guerra, su hijo "Poroto" Guerra, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Servicio realizado por SERVICIOS FÚNEBRES NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, SUSANA VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Néstor Ricardo Lemos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por se eterno descanso. Frías.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido docente y poeta. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SORROZA, RUBÉN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Germán Cerezo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Nancy Sorroza, hermano político de Oscar y tío de su gran amigo Richard Gómez. Ruegan a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

SORROZA, RUBÉN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Néstor Ricardo Lemos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso y cristiana resignación a su flia y amigos. Frías.

SORROZA, RUBÉN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Oscar Cortez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ARAMAYO, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/16|. Sus hermanos Mistela y Raúl, sobrinos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia La Inmaculada, al cumplirse un año de su fallecimiento.