En un rapto de furia, golpeó a cuatro personas en La Banda

20/06/2017 -

Un vecino de La Banda fue aprehendido en las últimas horas, acusado de protagonizar una verdadera batahola y día de furia: lo padecieron su ex pareja, su hijo, la novia de éste y su ex suegra. De acuerdo con la investigación que guiaba el fiscal José Piña, el sujeto fue imputado por "violencia de género", pero también "intrafamiliar". Todo cuanto rodeaba al incidente se regía por dichos de terceros, se supo. Igualmente, trascendió que el sujeto cargó duro contra su ex pareja: la derribó a trompadas. Descargó idéntico trato contra otros tres familiares más de la víctima. Descontrolado, después el personaje intentó escaparse, pero a los pocos minutos la policía le dio alcance. Recuperó la calma enrejado.