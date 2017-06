Fotos Vaca Japaze ampliaría su declaración y la defensa de Bau insiste en su libertad

20/06/2017 -

La investigación por la millonaria defraudación en la oficina receptora que funcionaba en la sede de la ciudad Capital del Colegio Notarial, podría experimentar una jornada clave mañana si Luis Vaca Japaze amplía su declaración indagatoria. Uno de los dos detenidos en la compleja causa podría ampliar por segunda vez su declaración de imputado. Las fuentes deslizaron que podría ahondar sobre un audio que circuló en las redes sociales en las que supuestamente asumía su responsabilidad en la maniobra en un diálogo telefónico con el escribano Juan José Bau, ex presidente de la institución notarial, quien también se encuentra privado de su libertad. Cabe recordar que Vaca Japaze era el administrador de la receptoría, pero él asegura que no tenía incidencia en el manejo de las cuentas del Colegio de Escribanos, deslindando responsabilidades en Bau. El ex titular de la institución, por el contrario, endilgó la maniobra al empleado señalando que fue él quien pergeñó la defraudación en un abuso de confianza. Por su parte, la defensa de Bau apelará la denegatoria a la excarcelación que había sido oportunamente requerida.