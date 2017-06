Prosiguen los torneos de la NBA Santiagueña

20/06/2017 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche cuatro partidos: uno del Torneo de Primera "Juan Infante" y los tres restante del Ascenso "Chichí" Contreras.

La programación es la siguiente: en Moreno BBC, La Unión vs. Juveniles de Huaico Hondo; en Patagonia, La Familia vs. Gimnasia y Esgrima; en Villa Constantina, Las Estrellas vs. Los Gauchos; en Polideportivo Nº 2, Los Dogos vs. Parque Sur A.

Los partidos fueron programados para las 21, pero el horario puede ser modificado de común acuerdo entre los dos equipos.

Se recuerda a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa. El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24".